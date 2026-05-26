"Мы ожидали": у Украины есть чем сбивать модифицированные версии российских "Гераней", — "Флеш"

Силы обороны уже имеют, чем противодействовать модифицированной версии ударного беспилотника "Герань-4", который российские войска применяют против украинских дронов-перехватчиков.

Несколько новых "Гераней" уже были сбиты, заявил в эфире телемарафона советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Сейчас они (ВС РФ, — ред.) используют реактивный дрон "Герань-3 — это как обычный "Шахед", но с реактивным двигателем. У него ограниченная дальность полета — примерно до 300 км", — пояснил "Флеш".

По его словам, сейчас россияне активно испытывают "Герань-4", который имеет большую боевую часть — до 90 кг,. В отличие от "Герани-3", эта модификация может развивать скорость от 300 до 500 км/ч.

Также, отметил Бескрестнов, враг имеет на вооружении беспилотник "Герань-5", которая выглядит "не так, как "Шахед", это дрон-ракета, ее скорость составляет 500-700 км/ч".

Советник министра обороны Украины подчеркнул, что таким образом россияне пытаются противодействовать украинским дронам-перехватчикам.

"Но мы ожидали, что так будет... И мы уже не только проектируем — уже у нас есть перехватчики, которые будут активно работать по "Гераням-3", "Гераням-4", "Гераням-5"... И наши ребята уже в прошлом месяце показывали, как это работает, и сбили несколько таких новых "Гераней" российского производства — "Герань-4", "Герань-5", — подчеркнул "Флеш".

