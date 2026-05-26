"Ми очікували": Україна має чим збивати модифіковані версії російських "Гераней", — "Флеш"

Сили оборони вже мають, чим протидіяти модифікованій версії ударного безпілотника "Герань-4", який російські війська застосовують проти українських дронів-перехоплювачів.

Кілька нових "Гераней" вже було збито, заявив в етері телемарафону радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Зараз вони (ЗС РФ, — ред.) використовують реактивний дрон "Герань-3 — це як звичайний "Шахед", але з реактивним двигуном. У нього обмежена дальність польоту — приблизно до 300 км", — пояснив "Флеш".

За його словами, зараз росіяни активно випробовують "Герань-4", який має більшу бойову частину — до 90 кг,. На відміну від "Гєрані-3", ця модифікація може розвивати швидкість від 300 до 500 км/год.

Також, зазначив Бескрестнов, ворог має на озброєнні безпілотник "Герань-5", яка виглядає "не так, як "Шахед", це дрон-ракета, її швидкість становить 500-700 км/год".

Радник міністра оборони України підкреслив, що таким чином росіяни намагаються протидіяти українським дронам-перехоплювачам.

"Але ми очікували, що так буде… І ми вже не тільки проєктуємо — вже у нас є перехоплювачі, які активно працюватимуть по "Геранях-3", "Геранях-4", "Геранях-5"… І наші хлопці вже минулого місяця показували, як це працює, та збили кілька таких нових "Гераней" російського виробництва — "Герань-4", "Герань-5", — наголосив "Флеш".

