"Поки що не зрозуміло": росіяни застосували нову тактику запуску "Ланцетів", — "Флеш"

Російські війська змінили тактику використання дронів-камікадзе "Ланцет", які тепер працюють у режимі повної тиші до моменту атаки.

Як саме цього вдалось досягнути наразі невідомо, заявив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Увага. На різних фронтах фіксуємо, що "Ланцети" працюють у режимі повного радіомовчання до моменту атаки", — написав "Флеш".

Він пояснив, що росіяни роблять це навмисно, щоб українські захисники не могли ідентифікувати тип БПЛА, розпізнати загрозу та зреагувати на неї.

"Поки що не зрозуміло, який тип навігації при цьому використовує "Ланцет". Інерційну систему, маяки чи розпізнавання місцевості за зображенням", — наголосив "Флеш".

