"Нічого несподіваного": ЗС РФ придумали, як захистити "Шахеди" від дронів-перехоплювачів, — "Флеш"

Російські окупанти придумали спосіб, як захистити свої ударні безпілотники типу "Шахед" від українських дронів-перехоплювачів.

Зокрема, для цього росіяни почали встановлювати на "Шахеди" засоби радіоелектронної боротьби, заявив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Є обґрунтовані підозри, що на окремих "Шахедах" встановлено засоби РЕБ для придушення наших дронів-перехоплювачів та засоби РЕБ для створення перешкод РЛС", — написав "Флеш".

За його словами, важливо тримати цю ситуацію під контролем.

"Нічого тут несподіваного для нас немає, але важливо тримати всю ситуацію під контролем ще до того, як факти будуть пiдтверджені", — зазначив радник міністра оборони.

Він також закликав військових, які помітять будь-які незрозумілі "події" навколо "Шахедів", писати йому особисто.

