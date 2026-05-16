"Ничего неожиданного": ВС РФ придумали, как защитить "Шахеды" от дронов-перехватчиков, — "Флеш"

Российские оккупанты придумали способ, как защитить свои ударные беспилотники типа "Шахед" от украинских дронов-перехватчиков.

В частности, для этого россияне начали устанавливать на "Шахеды" средства радиоэлектронной борьбы, заявил советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Есть обоснованные подозрения, что на отдельных "Шахедах" установлены средства РЭБ для подавления наших дронов-перехватчиков и средства РЭБ для создания помех РЛС", — написал "Флеш".

По его словам, важно держать эту ситуацию под контролем.

"Ничего здесь неожиданного для нас нет, но важно держать всю ситуацию под контролем еще до того, как факты будут подтверждены", — отметил советник министра обороны.

Он также призвал военных, которые заметят любые непонятные "события" вокруг "Шахедов", писать ему лично.

Напомним, 15 мая ГУР МО сообщило, что РФ может производить 60 тысяч обычных "Шахедов".

