Розганяються до 500 км/год: РФ запускатиме по Україні нові реактивні дрони, — "Флеш"

Росіяни планують запускати по українських населених пунктах реактивні безпілотники "Герань-4", які здатні розвивати швидкість до 500 кілометрів на годину.

Ворог вже застосовує реактивні БпЛА "Герань-3", які можуть летіти зі швидкістю до 300 кілометрів на годину, а також реактивні дрони-камікадзе типу "Шахед". Про це розповів в етері телемарафону радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, пише "УНІАН".

Українська протиповітряна оборона успішно збиває дрони "Герань-3". Запускаючи реактивні безпілотники, росіяни сподіваються, що Україні буде важко їм протидіяти.

"Зараз є кілька реактивних "Шахедів". Є "Герань-3", яка літає на швидкості десь до 300 кілометрів на годину, і "Герань-4" — це десь 400-500 кілометрів на годину", — зазначив Бескрестнов.

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За словами радника міністра оборони, Україна знає про наміри противника. Сили оборони розуміють загрози та вживатимуть відповідні заходи із протидії. Зокрема задля цього виготовляються спеціальні дрони-перехоплювачі.

Скільки "Шахедів" збивають українські перехоплювачі?

Сергій Бескрестнов також розповідав, що зараз українські дрони-перехоплювачі збивають значно більше російських "Шахедів", ніж це було узимку. Якщо тоді показник становив лише 10%, то зараз він виріс до 50%.

Водночас, як сподівається фахівець, у майбутньому цей показник ставатиме лише більшим. Значна проблема може виникнути у противника тоді, коли відсоток збиття сягатиме 70-80, адже тоді запуски стандартних бензинових "Шахедів" опиняться під великим питанням.

Нагадаємо, 1 червня Сергій Бескрестнов розповідав, коли Україна першою вдарить по Білорусі: якщо "Шахеди" загрожуватимуть трасі Київ-Чоп.

Також Сергій "Флеш" повідомляв, що Україна має чим збивати модифіковані версії російських "Гераней".