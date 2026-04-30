В Пентагоне признали, что Россия помогает Ирану воевать против США

Министр обороны Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн сегодня давали показания перед комитетом Сената по вооруженным силам.

Официально заявлялось, что это будут слушания по бюджетному запросу Министерства обороны на сумму 1,5 триллиона долларов. И вопросы сосредоточены на войне США против Ирана, как это было накануне. Но глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн уже заявил сенаторам, что Владимир Путин оказывал помощь Ирану в военных действиях, что Кремль ранее отрицал в разговоре с Белым домом, сообщает The Guardian.

Генерал Дэн Кейн подтвердил причастность России к войне с Ираном.

Кейн отказался вдаваться в подробности, сославшись на публичный характер слушаний, но сказал: "Там определенно есть какие-то действия".

Председатель комитета, сенатор-республиканец Роджер Уикер, согласился с генералом.

"Нет сомнений в том, что Россия Владимира Путина предпринимает серьезные действия, чтобы подорвать наши усилия по достижению успеха в Иране", — сказал Уикер.

Пит Хегсет про роль России ничего не сказал, но яростно отстаивает войну в Иране, на которую уже потратили 25 миллиардов долларов и отрицает, что это "трясина", в которой увязли США.

"Самым большим противником, с которым мы сталкиваемся на данном этапе, являются безрассудные, недальновидные и пораженческие заявления демократов в Конгрессе и некоторых республиканцев", — сказал он.

В ходе еще одного напряженного обмена репликами сенатор Ричард Блюменталь , демократ от штата Коннектикут, спросил Хегсета, согласен ли он с оценкой президента о том, что Иран потерпел "военное поражение". Но глава Пентагона заявил, что негативное отношение, с которым сенатор охарактеризовал "невероятные и исторические усилия в Иране", является одной из причин, почему американский народ воспринимает это именно так. И именно "пораженческие демократы" виноваты в том, что в США критикуют войну в Иране.

