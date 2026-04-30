Спецназ США могут отправить за иранским ураном: сегодня Трамп решит, как воевать дальше

30 апреля президент США проведет брифинг и обсудит новые планы военных действий в Иране с командующим Центрального командования США адмирала Брэдом Купером. Не исключена и наземная операция, которой Дональд Трамп всеми силами избегал.

Брифинг свидетельствует о том, что Трамп всерьез рассматривает возможность возобновления крупных боевых действий либо для того, чтобы попытаться преодолеть тупик в переговорах, либо для того, чтобы нанести решающий удар перед окончанием войны, сообщает Axios.

По словам трех источников, знакомых с ситуацией, Центральное командование США подготовило план "короткой и мощной" волны ударов по Ирану, которая, вероятно, будет включать в себя объекты инфраструктуры, в надежде преодолеть тупик в переговорах. Есть надежда, что после этого Иран вернется за стол переговоров, проявив большую гибкость в ядерной проблеме.

Еще один план направлен на захват части Ормузского пролива для возобновления его коммерческого судоходства. По словам одного источника, такая операция может включать в себя использование сухопутных войск.

И третий план уже обсуждался ранее – это операция спецназа США по захвату иранских запасов высокообогащенного урана. В ходе предыдущих переговоров режим отказался передать ядерные материалы США.

Два источника сообщили Axios, что в настоящее время Трамп рассматривает блокаду как свой основной рычаг давления, но он рассмотрит возможность военных действий, если Иран по-прежнему не уступит. А он, судя по последним заявления, не собирается идти на уступки.

Американские военные планировщики также рассматривают возможность того, что Иран предпримет военные действия против американских войск в регионе в ответ на блокаду.

Ожидается, что глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн также примет участие в брифинге в четверг.

Адмирал Брэд Купер провел аналогичный брифинг для Трампа 26 февраля, за два дня до начала войны США и Израиля против Ирана.

Источник, близкий к Трампу, заявил, что этот брифинг повлиял на решение Трампа начать войну.

После того как мирные переговоры зашли в тупик в начале этого месяца, Трамп ввел военно-морскую блокаду всех иранских портов в Персидском заливе.

Тем временем Тегеран перекрыл нефтеперерабатывающие маршруты, атакуя танкеры с помощью скоростных катеров и устанавливая морские мины в проливе.

Новая кампания давления Трампа с целью возобновления работы пролива разворачивается на фоне хаоса на мировом нефтяном рынке, в результате которого цены на бензин в США достигли самого высокого уровня за галлон с 2022 года.

30 апреля цены на бензин в США выросли еще на 7 центов, достигнув 4,30 доллара за галлон обычного бензина. Это самый большой однодневный скачок цен с начала войны.

Цены на нефть остаются нестабильными после кратковременного подъема выше 120 долларов за баррель из-за опасений рынка по поводу войны с Ираном.

Цена на нефть марки Brent, являющаяся экономическим эталоном для мировых рынков нефти, сначала превышала 126 долларов, а затем упала ниже 115 долларов за баррель.

До войны в Иране средняя цена барреля нефти марки Brent составляла приблизительно 72 доллара.

Резкий скачок цен на нефть способен повлиять на среднестатистического потребителя далеко за пределами заправочной станции, повысив стоимость продуктов питания, доставки и практически всех потребительских товаров, которые необходимо транспортировать или производить.

Дональд Трамп воздерживается от ударов по Ирану с 7 апреля, когда он объявил о прекращении огня. Но цены на бензин остаются высокими, а его рейтинги продолжают снижаться.

Тегеран, тем временем, требует отмены всех экономических санкций США, а также полного контроля над налогообложением нефтяных танкеров, следующих через Ормузский пролив.

Напомним, тем временем Дональд Трамп опубликовал измененную версию карты Ближнего Востока, где Ормузский пролив переименован в "Пролив Трампа".

