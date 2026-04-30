Спецназ США можуть відправити за іранським ураном: сьогодні Трамп вирішить, як воювати далі

30 квітня президент США проведе брифінг і обговорить нові плани військових дій в Ірані з командувачем Центрального командування США адміралом Бредом Купером. Не виключена і наземна операція, якої Дональд Трамп усіма силами уникав.

Брифінг свідчить про те, що Трамп всерйоз розглядає можливість відновлення великих бойових дій або для того, щоб спробувати подолати глухий кут у переговорах, або для того, щоб завдати вирішального удару перед закінченням війни, повідомляє Axios.

За словами трьох джерел, обізнаних із ситуацією, Центральне командування США підготувало план "короткої та потужної" хвилі ударів по Ірану, яка, ймовірно, включатиме в себе об'єкти інфраструктури, в надії подолати глухий кут у переговорах. Є надія, що після цього Іран повернеться за стіл переговорів, проявивши більшу гнучкість у ядерній проблемі.

Ще один план спрямований на захоплення частини Ормузької протоки для відновлення її комерційного судноплавства. За словами одного джерела, така операція може включати в себе використання сухопутних військ.

І третій план уже обговорювався раніше — це операція спецназу США із захоплення іранських запасів високозбагаченого урану. Під час попередніх переговорів режим відмовився передати ядерні матеріали США.

Два джерела повідомили Axios, що наразі Трамп розглядає блокаду як свій основний важіль тиску, але він розгляне можливість військових дій, якщо Іран, як і раніше, не поступиться. А він, судячи з останніх заяв, не збирається йти на поступки.

Американські військові планувальники також розглядають можливість того, що Іран зробить військові дії проти американських військ у регіоні у відповідь на блокаду.

Очікується, що глава Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн також візьме участь у брифінгу в четвер.

Адмірал Бред Купер провів аналогічний брифінг для Трампа 26 лютого, за два дні до початку війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Джерело, близьке до Трампа, заявило, що цей брифінг вплинув на рішення Трампа почати війну.

Після того як мирні переговори зайшли в глухий кут на початку цього місяця, Трамп ввів військово-морську блокаду всіх іранських портів у Перській затоці.

Тим часом Тегеран перекрив нафтопереробні маршрути, атакуючи танкери за допомогою швидкісних катерів і встановлюючи морські міни в протоці.

Нова кампанія тиску Трампа з метою відновлення роботи протоки розгортається на тлі хаосу на світовому нафтовому ринку, унаслідок якого ціни на бензин у США досягли найвищого рівня за галон із 2022 року.

30 квітня ціни на бензин у США зросли ще на 7 центів, досягнувши 4,30 долара за галон звичайного бензину. Це найбільший одноденний стрибок цін з початку війни.

Ціни на нафту залишаються нестабільними після короткочасного підйому вище 120 доларів за барель через побоювання ринку щодо війни з Іраном.

Ціна на нафту марки Brent, що є економічним еталоном для світових ринків нафти, спершу перевищувала 126 доларів, а потім впала нижче 115 доларів за барель.

До війни в Ірані середня ціна бареля нафти марки Brent становила приблизно 72 долари.

Різкий стрибок цін на нафту здатний вплинути на середньостатистичного споживача далеко за межами заправної станції, підвищивши вартість харчових продуктів, доставки і практично всіх споживчих товарів, які необхідно транспортувати або виробляти.

Дональд Трамп утримується від ударів по Ірану з 7 квітня, коли він оголосив про припинення вогню. Але ціни на бензин залишаються високими, а його рейтинги продовжують знижуватися.

Тегеран, тим часом, вимагає скасування всіх економічних санкцій США, а також повного контролю над оподаткуванням нафтових танкерів, що прямують через Ормузьку протоку.

