Война США в Иране уже обошлась в 25 млрд долларов: на что их потратили

Это первый раз, когда в Пентагоне официально заявили, сколько стоит Соединенным Штатам затянувшийся конфликт, который в Белом доме назвали операцией "Эпическая ярость".

Война США в Иране обошлась на данный момент в 25 миллиардов долларов, заявил в среду высокопоставленный представитель Пентагона, предоставив первую официальную оценку военных затрат на этот конфликт, сообщает Reuters.

Большая часть 25 миллиардов долларов ушла на боеприпасы, заявил Джулс Херст, исполняющий обязанности контролера, законодателям из Комитета по вооруженным силам Палаты представителей.

Херст не уточнил, что именно включала в себя эта смета расходов и учитывала ли она прогнозируемые затраты на восстановление и ремонт военной инфраструктуры на Ближнем Востоке, поврежденной в ходе конфликта.

Член Палаты представителей Адам Смит, ведущий демократ в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей, ответил Херсту: "Я рад, что вы ответили на этот вопрос. Потому что мы просим об этом уже очень давно, и никто нам не назвал сумму".

Всего через шесть месяцев состоятся промежуточные выборы, на которых республиканцам Дональда Трампа предстоит нелегкая борьба за сохранение большинства в Палате представителей. Тем временем демократы апеллируют к тому, что Дональд Трамп слишком много тратит на войну в Иране, тогда как цены на топливо растут во всем мире и в США тоже, а качество жизни американцев падает.

Война США против Ирана – промежуточные итоги операции "Эпическая ярость"

Соединенные Штаты начали наносить удары по Ирану 28 февраля, и в настоящее время обе стороны поддерживают хрупкое перемирие. Пентагон перебросил на Ближний Восток десятки тысяч дополнительных военнослужащих и отправил в регион три авианосца.

В ходе конфликта погибли тринадцать американских военнослужащих, сотни получили ранения. Также были потеряны истребители, самолеты-заправщики, военные вертолеты и прочая военная техника.

Перебои в поставках нефти и природного газа с начала войны привели к резкому росту цен на бензин и сельскохозяйственную продукцию, такую ​​как удобрения, в США.

Популярность Дональда Трампа резко упала.

Согласно недавнему опросу Reuters/Ipsos, лишь 34% американцев одобряют конфликт США с Ираном, что ниже показателей середины апреля (36%) и середины марта (38%).

