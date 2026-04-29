Війна США в Ірані вже обійшлася у 25 млрд доларів: на що їх витратили

Це вперше, коли в Пентагоні офіційно заявили, скільки коштує Сполученим Штатам тривалий конфлікт, який у Білому домі назвали операцією "Епічна лють".

Війна США в Ірані обійшлася наразі в 25 мільярдів доларів, заявив у середу високопоставлений представник Пентагону, надавши першу офіційну оцінку військових витрат на цей конфлікт, повідомляє Reuters.

Більша частина 25 мільярдів доларів пішла на боєприпаси, заявив Джулс Герст, виконувач обов'язків контролера, законодавцям з Комітету зі збройних сил Палати представників.

Герст не уточнив, що саме містив у собі цей кошторис витрат і чи враховував він прогнозовані витрати на відновлення і ремонт військової інфраструктури на Близькому Сході, пошкодженої під час конфлікту.

Член Палати представників Адам Сміт, провідний демократ у Комітеті зі збройних сил Палати представників, відповів Герсту: "Я радий, що ви відповіли на це запитання. Тому що ми просимо про це вже дуже давно, і ніхто нам не назвав суму".

Лише за шість місяців відбудуться проміжні вибори, на яких республіканці Дональда Трампа матимуть нелегку боротьбу за збереження більшості в Палаті представників. Тим часом демократи апелюють до того, що Дональд Трамп надто багато витрачає на війну в Ірані, тоді як ціни на пальне зростають в усьому світі та в США теж, а якість життя американців падає.

Війна США проти Ірану — проміжні підсумки операції "Епічна лють"

Сполучені Штати почали завдавати ударів по Ірану 28 лютого, і наразі обидві сторони підтримують крихке перемир'я. Пентагон перекинув на Близький Схід десятки тисяч додаткових військовослужбовців і відправив у регіон три авіаносці.

Під час конфлікту загинули тринадцять американських військовослужбовців, сотні дістали поранення. Також було втрачено винищувачі, літаки-заправники, військові вертольоти та іншу військову техніку.

Перебої в постачанні нафти і природного газу з початку війни призвели до різкого зростання цін на бензин і сільськогосподарську продукцію, таку як добрива, у США.

Популярність Дональда Трампа різко впала.

Згідно з недавнім опитуванням Reuters/Ipsos, лише 34% американців схвалюють конфлікт США з Іраном, що нижче за показники середини квітня (36%) і середини березня (38%).

