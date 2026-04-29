Есть ли у Киева "карты" теперь: в Конгрессе США упрекнули Хегсета за слова об Украине

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что президент Дональд Трамп ждет заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

Об этом глава Пентагона сказал на слушаниях в комитете Палаты представителей США, передает Clash Report.

Адам Смит задавал министру войны Трампа неудобные вопросы

Конгрессмен-демократ Адам Смит во время слушаний напомнил, что команда Трампа ранее заявляла, что у Украины нет козырей, и спросил, что они думают об этом теперь.

"Что касается Украины, больше года назад ваш совет заключался в том, что Украина не имеет козырей в рукаве, и им следует заключить максимально выгодную сделку. Очевидно, это было неправильно. Что вы упустили в конфликте между Россией и Украиной, чего вы не предполагали, что Украина способна на то, что она сделала за последние 14 месяцев?" — спросил он.

В ответ американский министр повторил известную фразу Дональда Трампа о том, что войны в Украине не было бы, если бы президентом США был тогда он. Следовательно, они "ничего не пропустили".

"Что мы не пропустили, и мы слышим это от комитета, так это то, что Джо Байден, не неся никакой ответственности, передал Украине оружие на сотни миллиардов долларов, что никогда бы не произошло, если бы президентом был Трамп. Таким образом, вы об этом не говорите, но в конце концов президент Трамп считает, что между Россией и Украиной должно быть мирное соглашение", — ответил руководитель Пентагона.

Но представитель комитета продолжал спрашивать об ошибке Трампа и его команды у Пита Хегсета.

"Но вы не ожидали, что Украина окажется в таком положении, в котором она сейчас. Я спрашиваю вас только со стратегической точки зрения", — спросил он.

На это министр войны напомнил, что теперь за американское оружие платит Европа.

"Я думаю, что украинцы проявили большую храбрость, и я ценю то, что Европа теперь платит за оружие, любое оружие, которое мы предоставляем", — сказал Хегсет.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает связь с президентами Украины и РФ. По его словам, Вашингтон продолжает работу над вопросом завершения войны между Москвой и Киевом.

Ранее Фокус писал о приверженности Трампа к заявлениям лидера РФ. По словам украинского президента Зеленского, эффективное давление на Путина возможно лишь при условии жесткой позиции США, иначе мягкий диалог не заставит Кремль изменить поведение.