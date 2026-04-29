Чи є у Києва "карти" тепер: у Конгресі США дорікнули Гегсету за слова про Україну

Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що президент Дональд Трамп чекає на укладання мирної угоди між Росією та Україною.

Про це очільник Пентагону сказав на слуханнях у комітеті Палати представників США, передає Clash Report.

Адам Сміт задавав міністру війни Трампа незручні запитання

Конгресмен-демократ Адам Сміт під час слухань нагадав, що команда Трампа раніше заявляла, що в України нема козирів, та спитав, що вони думають про це тепер.

"Щодо України, більше року тому ваша порада полягала в тому, що Україна не має козирів у рукаві, і їм слід укласти максимально вигідну угоду. Очевидно, це було неправильно. Що ви пропустили? Що ви упустили в конфлікті між Росією та Україною, чого ви не передбачали, що Україна здатна на те, що вона зробила за останні 14 місяців?" — запитав він.

Відео дня

У відповідь американський міністр повторив відому фразу Дональда Трампа про те, що війни в Україні не було б, якби президентом США був тоді він. Відтак, вони "нічого не пропустили".

"Що ми не пропустили, і ми чуємо це від комітету, то це те, що Джо Байден, не несучи жодної відповідальності, передав Україні зброю на сотні мільярдів доларів, що ніколи б не сталося, якби президентом був Трамп. Таким чином, ви про це не кажете, але зрештою президент Трамп вважає, що між Росією та Україною має бути мирна угода", — відповів керівник Пентагону.

Але представник комітету продовжував питати про помилку Трампа і його команди у Піта Гегсета.

"Але ви не очікували, що Україна опиниться в такому становищі, в якому вона зараз. Я питаю вас лише зі стратегічного погляду", — спитав він.

На це міністр війни нагадав, що тепер за американську зброю платить Європа.

"Я думаю, що українці виявили велику хоробрість, і я ціную те, що Європа тепер платить за зброю, будь-яку зброю, яку ми надаємо", — сказав Гегсет.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує зв'язок з президентами України та РФ. За його словами, Вашингтон продовжує роботу над питанням завершення війни між Москвою та Києвом.

Раніше Фокус писав про прихильність Трампа до заяв лідера РФ. За словами українського президента зеленського, ефективний тиск на Путіна можливий лише за умови жорсткої позиції США, інакше м’який діалог не змусить Кремль змінити поведінку.