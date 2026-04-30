У Пентагоні визнали, що Росія допомагає Ірану воювати проти США

Міністр оборони Піт Гегсет і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн сьогодні давали свідчення перед комітетом Сенату зі збройних сил.

Офіційно заявлялося, що це будуть слухання щодо бюджетного запиту Міністерства оборони на суму 1,5 трильйона доларів. І питання зосереджені на війні США проти Ірану, як це було напередодні. Але голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн уже заявив сенаторам, що Володимир Путін надавав допомогу Ірану у військових діях, що Кремль раніше заперечував у розмові з Білим домом, повідомляє The Guardian.

Генерал Ден Кейн підтвердив причетність Росії до війни з Іраном.

Кейн відмовився вдаватися в подробиці, пославшись на публічний характер слухань, але сказав: "Там безумовно є якісь дії".

Голова комітету, сенатор-республіканець Роджер Вікер, погодився з генералом.

"Немає сумнівів у тому, що Росія Володимира Путіна вживає серйозних дій, щоб підірвати наші зусилля з досягнення успіху в Ірані", — сказав Вікер.

Піт Гегсет про роль Росії нічого не сказав, але затято відстоює війну в Ірані, на яку вже витратили 25 мільярдів доларів, і заперечує, що це "трясовина", в якій загрузли США.

"Найбільшим противником, з яким ми стикаємося на даному етапі, є нерозумні, недалекоглядні та пораженські заяви демократів у Конгресі та деяких республіканців", — сказав він.

Під час ще одного напруженого обміну репліками сенатор Річард Блюменталь, демократ від штату Коннектикут, запитав Хегсета, чи згоден він з оцінкою президента про те, що Іран зазнав "військової поразки". Але глава Пентагону заявив, що негативне ставлення, з яким сенатор охарактеризував "неймовірні та історичні зусилля в Ірані", є однією з причин, чому американський народ сприймає це саме так. І саме "пораженські демократи" винні в тому, що в США критикують війну в Ірані.

