"Внезапное нападение": Иран запустил баллистические ракеты по военной базе США в Иордании (видео)

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) совершил внезапную атаку на американскую военную базу в Иордании, запустив баллистические ракеты.

Атака произошла в 17:45 по восточному времени. Все запущенные ракеты удалось перехватить, сообщило Центральное командование армии США (CENTCOM) в сети X.

По данным командования, это была попытка напасть на американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке.

"Все иранские ракеты были успешно перехвачены. Американские войска сохраняют бдительность и находятся в состоянии повышенной боевой готовности", — говорится в сообщении CENTCOM.

Иран внезапно нанес ракетный удар по американской базе в Иордании

Издание Axios сообщает, что КВИР нанес несколько ракетных ударов по американской базе в Иордании. Издание отмечает, что это первый ракетный удар Ирана по американской базе в регионе с тех пор, как в минувшую пятницу президент США Дональд Трамп приостановил удары по Ирану, чтобы дать ещё один шанс дипломатическому урегулированию конфликта.

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"Это нападение грозит разрушить хрупкое перемирие и может заставить Трампа принять решение о возобновлении военных действий против Ирана", — говорится в публикации Axios.

Как пишет Reuters, несмотря на то, что Трамп прекратил длительную серию ударов по иранским военным объектам, глава Белого дома тогда также пригрозил, что США возобновят удары, если переговоры не принесут результатов.

Между тем Саудовская Аравия также сообщила, что во вторник её системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили несколько беспилотников, которые нацеливались на нефтяные объекты в стране. По словам официального представителя Министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики, атаки были осуществлены с территории Ирака террористическими группировками, поддерживаемыми Ираном.

Напомним, 28 июля таблоид Radar Online сообщил, что Иран открыто пригрозил убить Меланию Трамп и её сына Беррона.

Кроме того, ранее в Иране пригрозили Украине в связи с атакой на судно в Каспийском море.