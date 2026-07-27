"Не оставляем действия без ответа": в Иране пригрозили Украине из-за атаки на судно в Каспии

Иран пригрозил Украине после обвинений в нападении на судно в Каспийском море. В Тегеране заявили, что Киев якобы "не останется без ответа", однако не привели никаких подробностей относительно возможных действий или доказательств своих предыдущих обвинений.

Об этом написал председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Азизи на своей странице в социальной сети X.

В частности, Эбрагим Азизи обнародовал заявление, в котором пригрозил Украине после сообщений об атаке на иранское торговое судно. По его словам, "любая атака на Иран всегда имеет свою цену", а США и Израиль, как он утверждает, хорошо это осознают.

Кроме того, иранский чиновник заявил, что Украина "вскоре может понять, что Иран не оставляет ни одно действие без ответа". Кроме того, он добавил, что "список тех, кто допустил ошибку в расчетах, продолжает расти", а также заявил об увеличении "списка побежденных сил".

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В то же время Азизи не уточнил, какими могут быть ответные действия Ирана, а также не пояснил, кого именно он имел в виду, говоря о "побежденных силах".

Публикация председателя комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахима Азизи Фото: Скриншот

Ранее агентство Reuters сообщало, что Иран выдвинул обвинения в адрес Украиныв ходе нового витка эскалации на Ближнем Востоке. Министерство иностранных дел Ирана заявило, что украинская сторона якобы причастна к нападению на иранское торговое судно в Каспийском море. По утверждению Тегерана, в результате инцидента погиб один моряк, ещё один получил ранения.

После этого иранский МИД вызвал временного поверенного в делах Украины и вручил ему официальную ноту протеста. В Тегеране назвали нападение "враждебным и преступным актом", возложив ответственность за него на Киев. При этом иранская сторона не обнародовала никаких доказательств, подтверждающих причастность Украины к атаке.

Эти заявления прозвучали в период, когда конфликт в регионе продолжал расширяться. Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы атаковали нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, а США, несмотря на приостановку серии ударов по Ирану, заявили о сохранении морской блокады. По информации американских СМИ, президент США Дональд Трамп также временно отказался от планов усиления военной операции из-за рисков дальнейшего разрастания войны и её влияния на мировую экономику.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным Киева, Россия передает Ирану спутниковые разведывательные данные, которые могут использоваться для нанесения ударов в странах Ближнего Востока. Это заявление прозвучало практически одновременно с обвинениями, которые Тегеран выдвинул в адрес Украины.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Ирана обвинили президента Украины Владимира Зеленского в том, что он якобы отдал приказ атаковать иранское торговое судно в Каспийском море по указанию Израиля. Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что такие действия "не могут остаться без ответа", и пригрозил Украине последствиями.

Также Фокус писал, что в Вашингтоне разрабатывают план чрезвычайно сложной спецоперации, предусматривающей похищение или уничтожение запасов обогащенного урана Ирана. Аналитики отмечают, что план выглядит "слишком рискованным"