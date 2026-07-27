"Не залишаємо дії без відповіді": в Ірані пригрозили Україні через атаку по судну в Каспії

Іран пригрозив Україні після звинувачень у нападі на судно в Каспійському морі. У Тегерані заявили, що Київ нібито "не залишиться без відповіді", однак не навели жодних деталей щодо можливих дій чи доказів своїх попередніх звинувачень.

Про це написав голова комісії з національної безпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану Ебрагім Азізі на своїй сторінці в соцмережі X.

Зокрема, Ебрагім Азізі оприлюднив заяву, в якій пригрозив Україні після повідомлень про атаку на іранське торговельне судно. За його словами, "будь-яка атака на Іран завжди має свою ціну", а США та Ізраїль, як він стверджує, добре це усвідомлюють.

Також іранський посадовець заявив, що Україна "незабаром може зрозуміти, що Іран не залишає жодних дій без відповіді". Крім того, він додав, що "список тих, хто припустився помилки в розрахунках, продовжує зростати", а також заявив про збільшення "списку переможених сил".

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Водночас Азізі не уточнив, якими можуть бути дії Ірану у відповідь, а також не пояснив, кого саме мав на увазі, говорячи про "переможені сили".

Публікація голови комісії з національної безпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану Ебрагіма Азізі Фото: Скриншот

Раніше Reuters повідомляло, що Іран висунув звинувачення на адресу України під час нового витка ескалації на Близькому Сході. Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що українська сторона нібито причетна до атаки на іранське торговельне судно в Каспійському морі. За твердженням Тегерана, внаслідок інциденту загинув один моряк, ще один отримав поранення.

Після цього іранське МЗС викликало тимчасового повіреного у справах України та вручило йому офіційну ноту протесту. У Тегерані назвали напад "ворожим і злочинним актом", поклавши відповідальність за нього на Київ. Водночас жодних доказів, які б підтверджували причетність України до атаки, іранська сторона не оприлюднила.

Ці заяви пролунали в період, коли конфлікт у регіоні продовжив розширюватися. Підтримувані Іраном єменські хусити атакували нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії, а США, попри призупинення серії ударів по Ірану, заявили про збереження морської блокади. За інформацією американських ЗМІ, президент США Дональд Трамп також тимчасово відмовився від планів посилення військової операції через ризики подальшого розростання війни та її впливу на світову економіку.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що, за даними Києва, Росія передає Ірану супутникові розвідувальні дані, які можуть використовуватися для наведення ударів у країнах Близького Сходу. Ця заява пролунала практично одночасно зі звинуваченнями, які Тегеран висунув на адресу України.

Крім того, у Міністерстві закордонних справ Ірану звинуватили президента України Володимира Зеленського в тому, що він нібито віддав наказ атакувати іранське торговельне судно в Каспійському морі за вказівкою Ізраїлю. Глава іранського МЗС Аббас Аракчі заявив, що такі дії "не можуть залишитися без відповіді" та пригрозив Україні наслідками.

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