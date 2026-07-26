У МЗС Ірану заявили, що "дармоїд Зеленський" атакував судно в Каспію "за наказом Ізраїлю"

Іран звинуватив українського президента Володимира Зеленського в тому, що він нібито віддав наказ атакувати іранське судно в Каспійському морі за вказівкою Ізраїлю.

Там попередили, що за це на Україну може очікувати відповідь. Про це йдеться в заяві голови МЗС Ірану Аббаса Аракчі.

"Зеленський атакував іранське торговельне судно, убивши матроса. Це відверте порушення Статуту ООН, яке було здійснене за наказом Ізраїлю, щоб втягнути Європу у свою війну", — заявив він.

Водночас Аракчі повідомив, що провів розмови з верховною представницею Євросоюзу Каєю Каллас та головою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Під час цих розмов він наголосив, що "те, що зробив цей дармоїд у Києві, не може залишитися без відповіді".

Зеленському погрожували ракетами

Один з найбільших Telegram-каналів з оглядом подій на Близькому Сході "Middle East Spectator — MES" вирішив "нагадати" Зеленському про те, що іранські ракети можуть дістати до України.

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Він наголосив, що зокрема всю територію України може атакувати ракета "Хоррамшахр-4", яка має дальність удару 2000 км. Ця ракета має боєголовку вагою 2000 км.

"Хоча було б шкода використовувати таку ракету", — зазначив автор.

Однак вже за декілька годин автор каналу наголосив, що за один день він отримав більше погроз від українців, ніж отримав від ізраїльтян за три роки війни там.

Раніше Фокус повідомляв про те, як дрони уразили малий ракетний катер проєкту "Каракурт" у порту Каспійськ.

Згодом стало відомо, що СБУ уразили низку суден в Каспійському морі. Зокрема були уражені судна, які транспортували в військові вантажі з Ірану та військовий корабель.

Після цього МЗС Ірану заявило про "рішуче засудження" удару України по судну в Каспійському морі. В Тегерані обіцяють Києву "відповідальність за наслідки" за такі дії.