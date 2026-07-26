В МИД Ирана заявили, что "нахлебник Зеленский" атаковал судно в Каспии "по приказу Израиля"

Иран обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он якобы отдал приказ атаковать иранское судно в Каспийском море по указанию Израиля.

Там предупредили, что за это Украине может грозить ответ. Об этом говорится в заявлении главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.

"Зеленский атаковал иранское торговое судно, убив матроса. Это явное нарушение Устава ООН, совершенное по приказу Израиля с целью втянуть Европу в свою войну", — заявил он.

В то же время Аракчи сообщил, что провел беседы с верховным представителем Евросоюза Каей Каллас и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе этих бесед он подчеркнул, что "то, что натворил этот дармоед в Киеве, не может остаться без ответа".

Зеленскому угрожали ракетами

Один из крупнейших Telegram-каналов, освещающих события на Ближнем Востоке, "Middle East Spectator — MES", решил "напомнить" Зеленскому о том, что иранские ракеты могут долететь до Украины.

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Он подчеркнул, что, в частности, всю территорию Украины может атаковать ракета "Хоррамшахр-4", дальность удара которой составляет 2000 км. Эта ракета оснащена боеголовкой весом 2000 км.

"Хотя было бы жаль использовать такую ракету", — отметил автор.

Однако уже через несколько часов автор канала отметил, что за один день он получил больше угроз от украинцев, чем от израильтян за три года войны там.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как дроны поразили малый ракетный катер проекта "Каракурт" в порту Каспийск.

Впоследствии стало известно, что СБУ нанесла удары по ряду судов в Каспийском море. В частности, были поражены суда, перевозившие военные грузы из Ирана, а также военный корабль.

После этого МИД Ирана заявил о "решительном осуждении" удара Украины по судну в Каспийском море. В Тегеране обещают Киеву "понести ответственность за последствия" таких действий.