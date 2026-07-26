США планують вилучити збагачений уран в Ірані завдяки секретній спецоперації: деталі

У Вашингтоні готують план надскладної спецоперації, яка передбачає викрадення або знищення запасів збагаченого урану Ірана. Аналітики говорять, що план виглядає "надто ризикованим", однак у Пентагоні не коментують ніяких деталей.

До такого рішення військові США прийшли, аби реалізувати головний план дій замість постійних авіаударів по ядерних об'єктах Тегерана. Про це повідомляють видання New York Post та CNN.

Операція передбачає кілька послідовних етапів — спершу потрібно убезпечити територію навколо об'єктів, знешкодити можливі пастки та вибухові пристрої, розчистити входи, пошкоджені попередніми ударами. Далі потрібно буде організувати оборонний периметр і шляхи для евакуації, пишуть журналісти.

Після виконання цих підготовчих завдань у справу вступлять бійці спецпризначення, які безпосередньо займатимуться вилученням ядерного матеріалу. До операції можуть залучити бійців підрозділу "морських котиків", армійських рейнджерів, а також фахівців 21-ї артилерійської роти армії США.

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Чи реальною є втілення операції США

Заступник директора Центру стратегічних і міжнародних досліджень Джозеф Роджерс вважає військову операцію найбільш реалістичним способом позбутися наявного в Ірану ядерного матеріалу. На його думку перемовини не дають "швидкого результату" з іранською ядерною програмою.

Водночас не всі експерти впевнені, що подібну операцію взагалі можна провести без величезних втрат. Річард Голдберг, який за першої каденції Дональда Трампа очолював у Раді нацбезпеки США напрямок протидії іранській ядерній програмі, поставив під сумнів саму можливість безпечного завершення місії.

Окремо експерти виділяють Ісфахан як найскладнішу мішень операції. За наявною інформацією, Іран заздалегідь укріпив цей об'єкт, заклавши міни та вибухівку в тунелях саме на випадок можливого рейду американських чи ізраїльських сил, а тому інженерним підрозділам США доведеться розміновувати територію безпосередньо під вогнем.

Перелік ядерних об'єктів Ірану Фото: Фокус

Ще одним потенційним об'єктом атаки називають підземний комплекс під горою поблизу Натанзу, відомий як Пікакс-Маунтін — саме туди, за наявними даними, Іран міг перемістити сотні центрифуг після попередніх ударів.

Наразі за даними Міжнародного агентства з атомної енергії за 2025 рік, Іран мав у своєму розпорядженні понад 9 тонн збагаченого урану, значна частина якого зберігається на об'єкті поблизу Ісфахана, у тунелях глибоко під землею.

Офіційно Вашингтон поки не підтвердив, що операція вже узгоджена чи запланована на конкретну дату. Однак масштаб підготовки (від пошуку фахівців до створення низки сценаріїв) свідчить, що у Вашингтоні ставляться до цього сценарію вкрай серйозно.

Раніше Фокус повідомляв про підготовку США до нових дій проти Тегерана. За словами ізраїльських посадовців, у найближчі дні очікується прибуття ще кількох десятків машин, що фактично відновить чисельність авіапарку до рівня, який фіксували на початку війни.

Згодом стало відомо, що США планують поновити повноцінні бойові дії проти Ірану. Мотивами до таких дій є зрив угоди та нещодавня загибель американських військових після ударів Ірана.