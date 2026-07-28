Иран открыто пригрозил убить Меланию Трамп: под угрозой оказался и 20-летний Беррон

Связанные с иранским режимом СМИ обнародовали прямые призывы к покушению на Меланию Трамп и её сына Беррона. Пропагандисты опубликовали подробный разбор мер безопасности первой леди и предложили конкретные сценарии совершения теракта.

Иранское издание Tasnim опубликовало материал под названием "Где убить Меланию", в котором использованы спутниковые снимки кортежа первой леди и раскрыты особенности работы её личной охраны. Авторы материала назвали "главной слабостью" Мелании её страсть к моде, предложив сторонникам режима использовать это для организации покушения в элитных магазинах Манхэттена, пишет Radar Online.

Среди возможных способов нападения пропагандисты предлагают отравление одежды в бутиках нервно-паралитическим веществом, вербовку сотрудников стилистической команды первой леди за большие деньги, а также сбор информации через персонал больничных центров первого уровня, куда её могут доставить в случае чрезвычайной ситуации.

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Видеоролик заканчивается прямыми угрозами в адрес 20-летнего сына президента: "Это только начало. Беррон Трамп, жди нас".

Запугивание разворачивается и на улицах Тегерана, где появилась серия агрессивных рекламных щитов. На одном из них изображен президент США в окружении Мелании и пятерых детей рядом с гробами, накрытыми американскими флагами, под лозунгом "Кровь за кровь". Другие плакаты показывают Дональда Трампа в открытом гробу и руки, которые его душат, с надписью "Плавта неизбежна".

Эти угрозы звучат на фоне крайнего обострения ситуации: США недавно в течение 13 дней подряд наносили удары по Ирану, приостановив атаки лишь после того, как исламский режим согласился прекратить удары беспилотниками по соседним странам.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Трамп опубликовал в соцсетях ряд ИИ-фотографий, символизирующих "победу" над Ираном.