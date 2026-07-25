Кэти Перри раскритиковала Белый дом, который под ее песни бомбит Иран

Американская певица Кэти Перри резко раскритиковала Белый дом за использование её хита "Firework" в качестве фоновой музыки к видео с военными ударами по Ирану. Артистка заявила, что не давала разрешения на использование композиции, и подчеркнула, что ее музыка создана для объединения людей, а не для пропаганды войны.

Отреагировав на публикацию в официальном аккаунте Белого дома в TikTok, певица призналась в X (Twitter), что испытывает глубокий шок и возмущение из-за использования её трека во время демонстрации военных действий. Она подчеркнула, что у неё не спрашивали разрешения и она категорически не одобряет подобные действия.

По словам певицы, этот трек создавался как гимн надежды, исцеления и поддержки для людей, проходящих через самые тяжелые жизненные испытания.

"Видеть, как идея собственной ценности и возвышения превращается в орудие для оправдания разрушений и насилия, — это полное осквернение всего, что олицетворяет моя песня. Моя музыка создана для того, чтобы объединять людей, а не для прославления войны", — подчеркнула Перри.

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На данный момент представители администрации США официально не прокомментировали заявление певицы.

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