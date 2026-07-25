Полякову застали за руки с россиянином: певица оказалась в центре скандала (фото)

Украинская певица Оля Полякова оказалась в центре громкого скандала из-за публичного взаимодействия с российским исполнителем на музыкальном фестивале в Латвии. Появление артистки в компании "хорошего россиянина" вызвало волну возмущения в сети, что заставило организаторов срочно удалить компрометирующее видео.

Поводом для возмущения украинцев стал ролик с фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026, который появился на официальной странице мероприятия в Instagram. В кадре Полякова мило прогуливалась по коридору за руки с российским певцом Сергеем Григорьевым-Апполоновым (выступает под псевдонимом Grey Wiese). Хотя после шквала критических комментариев видео быстро удалили, пользователи уже успели зафиксировать инцидент.

Певица Оля Полякова с Сергеем Григорьевым-Апполоновым Фото: скриншот

Суть скандала

Общественность возмутил тот факт, что артистка продемонстрировала дружеские отношения с человеком, который на протяжении многих лет избегает прямого осуждения российской агрессии. Григорьев-Апполонов — родственник солиста "Иванушки International", который долгое время живет в Европе, а после полномасштабного вторжения ограничивается абстрактными призывами "за мир", дружит с Ксенией Собчак и не называет РФ агрессором.

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В комментариях украинцы выразили глубокое разочарование:

"Полякова окончательно опустилась до дна. Еще не так давно рассказывала, какая она патриотка";

"С Сергеем, который на немецком канале давал интервью и на вопрос о войне ответил: "Не всё так однозначно"… Ребята гибнут, а она дружит с россиянами";

"Полякова — разочарование".

Особое возмущение вызвал контраст с выступлением певицы на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады. Там Полякова эмоционально подчеркивала свой патриотизм и жаловалась, что "Суспильне" не дает ей возможности представить Украину на "Евровидении".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Певица обиделась на свои неудачные фото в КГГА.

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Кроме того, телеведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова впервые появились вместе на публике в Одессе после скандальных заявлений Вадима Буряковского.