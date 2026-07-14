"Блондинка в законе": Полякова устроила "разнос" при Верховной Раде — полный текст заявления (фото, видео)

Украинская певица пришла на заседание временной следственной комиссии парламента, чтобы добиться изменения процедуры национального отбора на Евровидение. По её словам, отказ допустить её к конкурсу из-за поездки в Россию в 2015 году является прямым нарушением конституционных прав. Она готова отстаивать свою позицию в суде, если "Суспильне" не пойдёт навстречу.

Олю Полякову, отстаивающую своё право на участие в Евровидении, заслушали на заседании ВСК, возглавляемой народным депутатом Алексеем Гончаренко. Поводом послужил отказ организаторов национального отбора допустить артистку к участию в конкурсе — решение, принятое именно из-за её прошлой поездки в РФ. В сути конфликта попытался разобраться и Фокус.

Позиция Оли Поляковой

Объясняя ситуацию депутатам, Полякова подчеркнула: в начале 2015 года в России не было ни одного концерта. Речь шла лишь об участии в съемках телешоу, от которого она отказалась почти сразу – контракт расторгли из-за разногласий с организаторами проекта.

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Впрочем, в открытом доступе сохранилась информация о другом её появлении в Москве в том же году — в качестве ведущей церемонии вручения премии "RU.TV". Несмотря на это, певица настаивает, что все её действия в тот период были абсолютно законными и не дают оснований лишать её права представлять Украину на Евровидении.

В целях объективности приводим в тексте полный текст выступления певицы.

Полный текст выступления Поляковой при ВРУ

Уважаемые члены комиссии, я очень благодарна за возможность выступить. Сразу хочу отметить: вопрос о нарушении прав важен всегда, каким бы незначительным он ни казался по сравнению с другими вопросами, рассматриваемыми сегодня. Я здесь не потому, что считаю эту ситуацию самой важной, а потому что хочу быть последовательной и хочу служить примером для тех, кто чувствует, что их права нарушены, и убеждена, что об этом нужно говорить вслух. Особенно сейчас, когда мы видим множество случаев нарушения прав украинцев и их беспомощность.

Я считаю, что закон — это основа всего, закон — это порядок и ответственность. Законы определяют пределы и границы. Всю свою жизнь я стараюсь жить по правилам и законам, установленным государством.

Сегодня государство определило, например, рамки использования русского языка в публичном пространстве. Я — публичная личность, общаюсь на украинском, создаю украиноязычный контент, потому что есть такой закон. В прошлом году я, как украинская артистка, подала заявку на участие в национальном отборе на международный музыкальный конкурс Евровидение, который проводит общественный вещатель. Мне в участии отказали. Официальная причина — пункт 4.6 правил, установленных общественным вещателем в 2019 году задним числом, который запрещает участие артистов, выступавших на территории России после 2014 года. Они приняли этот пункт в 2019 году. Кстати, я была там всего один раз, и не с концертом. В начале 2015 года.

Я считаю этот отказ нарушением моих прав. Ни один закон Украины на тот момент, до появления этого пункта правил, не предусматривал ответственности — ни уголовной, ни административной — за такие выступления. Этот пункт появился задним числом только в 2019 году и применялся очень избирательно.

Наезд на Джамалу и Меладзе

В 2016 году победительница национального отбора также выступала в России в 2013-2015 годах, и это не помешало ей представлять Украину на международном конкурсе и победить… В 2017 году в Национальном отборе участвовал продюсер Константин Меладзе, который не только на тот момент уже много лет работал в России, но и до сих пор работает там, однако это не помешало ему стать членом жюри.

Общественный вещатель финансируется за счет налогоплательщиков, то есть нас с вами. Но решение, которое касается меня напрямую, было принято фактически как решение частной структуры. Так же, как и создание самого этого правила, произошло без широкого общественного обсуждения, что я считаю некорректным и дискриминационным.

Оля Полякова пришла на заседание парламентской временной специальной комиссии Фото: Instagram

С юридической точки зрения это выглядит следующим образом. Пункт 4.6 противоречит статье 8 Конституции о верховенстве права, статье 24 о равенстве граждан и запрете дискриминации по любому признаку, статье 38 о праве граждан участвовать в культурной жизни государства. Кроме того, он выходит за пределы полномочий НСТУ, определенных Законом Украины "Об общественном телевидении и радиовещании Украины", который обязывает общественного вещателя действовать объективно, равно и без дискриминации. Отбор фактически происходит путем голосования зрителей, это вполне демократическая процедура, и я считаю, что зрителям можно доверять.

Аргументы Поляковой

Сегодня правила отбора неактуальны, несовершенны, они ставят в худшее положение тех, кто всё это время работал в Украине, кто, как я, за много лет до полномасштабного вторжения в Украину отказался от России, от российского рынка и работал исключительно в Украине – таких, как я, и я не одна. У этих людей тоже нет права. А ведь по сравнению с теми, кто, например, выехал из Украины незаконно или уклоняется от выполнения обязанностей перед государством, — такие люди могут участвовать в Национальном отборе. То есть они могут, а я, которая осталась и работаю здесь, я не могу. Поэтому это неправильно, и я думаю, что эту проблему нужно актуализировать.

Я обращалась к "Суспильному" с просьбой пересмотреть это решение, но мне отказали. Мой менеджмент предлагал провести круглый стол, обсудить, что можно сделать и как это можно сделать, но эта инициатива осталась без внимания. То есть мне не оставляют никакого выбора, кроме как решать этот вопрос через суд.

Я с уважением отношусь к тому, что "Суспильне" пыталось усовершенствовать подход к национальному отбору, но прошло уже 12 лет. Я ездила в Россию всего один раз, в 2015 году, и даже это не был концерт. Это было участие в шоу, в котором я принимала участие. И мало того, после этой поездки я расторгла контракт, заплатила неустойку, и это шоу даже не вышло в эфир, потому что я перестала там сниматься, так как мне было всё ясно с ними уже тогда. И на меня тогда не влияли те люди, которые перекрывали концерты, депутаты или кто-то ещё — это было моё сознательное решение, выбор, который я сделала для себя 12 лет назад.

"Я здесь плачу налоги"

Если я не нарушала закон, то я отвечаю за свой собственный опыт. И именно этот опыт привел меня к тому, что я отказалась от зарубежного рынка 12 лет назад и все это время работала только в Украине. Я чисто украинская артистка, все это время работаю для своего зрителя, создаю здесь рабочие места, я здесь плачу налоги, а в 2022 году полностью перешла на украинский язык, перевела все свои песни и провожу десятки благотворительных концертов и мероприятий в Украине и за рубежом. Я говорю это не для того, чтобы хвастаться, а для того, чтобы сказать, что я такая же гражданка своей страны, как и любой другой. Я хочу, чтобы мои права были защищены, и не хочу ничего выпрашивать…

Это ненормально, это создает общество с двойным дном, когда за громкими лозунгами можно прикрывать отсутствие закона, а признаков кризиса правосудия в Украине немало. У меня нет желания доводить этот вопрос до суда, но у меня нет выбора. Прошу дать оценку этой ситуации. Речь идет о кризисе Конституции Украины, принципе равенства перед законом и защите прав человека, а также о помощи в урегулировании этой ситуации, связанной с деятельностью учреждения, финансируемого налогоплательщиками, такими как я, – без судов и скандалов.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

О намерении бороться за право участия в национальном отборе на Евровидение-2026 Полякова объявила 16 октября 2025 года. По этому поводу она официально обратилась к "Суспильному", настаивая на пересмотре правил песенного конкурса, ведь действующие нормы не допускают к отбору артистов, которые бывали в России после 2014 года.

Помимо темы с национальным отбором, Полякова упомянула и давнюю неприятную историю с бывшим министром культуры времен Януковича, которого ей в свое время пришлось "поставить на место".

Кроме того, певица впервые после скандальных заявлений Вадима Буряковского появилась на публике вместе с Машей Ефросининой: во время финального концерта их совместного проекта "Взрослые девочки" в Одессе подруги пошутили над ситуацией и устроили небольшой перформанс.