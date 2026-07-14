Блондинка у законі: Полякова влаштувала "рознос" при Верховній Раді – повна заява (фото, відео)

Українська співачка прийшла на засідання парламентської тимчасової слідчої комісії, щоб домогтися зміни процедури національного відбору на Євробачення. За її словами, відмова допустити її до конкурсу через поїздку в Росію у 2015 році є прямим порушенням конституційних прав. Вона готова відстоювати свою позицію в суді, якщо "Суспільне" не піде назустріч.

Олю Полякову, яка відстоює своє право на участь в Євробаченні, заслухали на засіданні ТСК, яке очолює народний депутат Олексій Гончаренко. Приводом стала відмова організаторів національного відбору допустити артистку до участі в конкурсі – рішення, ухвалене саме через її минулу поїздку до РФ. У суті конфлікту спробував розібратися й Фокус.

Позиція Олі Полякової

Пояснюючи ситуацію депутатам, Полякова наголосила: жодного концерту в Росії на початку 2015 року не було. Йшлося лише про участь у зйомках телешоу, від якого вона відмовилася майже одразу – контракт розірвали через розбіжності з організаторами проєкту.

Втім, у відкритому доступі збереглася інформація про іншу її появу в Москві того ж року – як ведучої церемонії вручення премії "RU.TV". Попри це, співачка наполягає, що всі її дії того періоду були абсолютно законними і не дають підстав відмовляти їй у праві представляти Україну на Євробаченні.

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Для об’єктивності подаємо у тексті повний виступ співачки.

Повний виступ Полякової для ВРУ

Шановні члени комісії, я дуже вдячна за можливість виступити. Одразу хочу зазначити: питання порушення прав важливе завжди, яким би малим воно не здавалося порівняно з іншими питаннями, що сьогодні розглядаються. Я тут не тому, що вважаю ситуацію найважливішою, а тому що хочу бути послідовною і хочу бути прикладом для тих, хто відчуває, що їхні права порушені, і переконана, що про це треба говорити вголос. Особливо зараз, коли ми бачимо безліч випадків порушення прав українців і їхню безпорадність.

Я вважаю, що закон – це основа всього, закон – це порядок і відповідальність. Закони визначають межі та кордони. Все своє життя я намагаюся жити за правилами і законами, які встановлює держава.

Сьогодні держава визначила, наприклад, межі використання російської мови в публічному просторі. Я – публічна особа, спілкуюся українською, роблю україномовний контент, бо є такий закон. Торік я як українська артистка подала заявку на участь у Нацвідборі на міжнародний музичний конкурс Євробачення, який проводить суспільний мовник. Мені в участі відмовили. Офіційна причина – пункт 4.6 правил, встановлених суспільним мовником у 2019 році заднім числом, який забороняє участь артистів, що виступали на території Росії після 2014 року. Вони прийняли цей пункт у 2019 році. До речі, я була там всього один раз, і не з концертом. На початку 2015-го.

Я вважаю цю відмову порушенням моїх прав. Жоден закон України на той момент, до появи цього пункту правил, не встановлював відповідальності – ні кримінальної, ні адміністративної – за такі виступи. Цей пункт з'явився заднім числом лише у 2019 році і застосовувався дуже вибірково.

Наїзд на Джамалу і Меладзе

У 2016-му переможниця Нацвідбору також виступала у Росії у 2013-2015 роках, і це не завадило їй представляти Україну на міжнародному конкурсі, і виграти… У 2017-му році в Нацвідборі був продюсер Костянтин Меладзе, який не просто на той момент вже багато років працював у Росії, а й до цих пір працює, але це не завадило йому бути членом журі.

Суспільний мовник утримується коштом платників податків, тобто нас із вами. Але рішення, яке стосується мене напряму, ухвалили фактично як рішення приватної структури. Так само, як і створення самого цього правила, відбулося без широкого громадського обговорення, вважаю це некоректним і дискримінаційним.

Оля Полякова прийшла на засідання парламентської ТСК Фото: Instagram

Юридично це виглядає так. Пункт 4.6 суперечить статті 8-й Конституції про верховенство права, статті 24-й про рівність громадян і заборону дискримінації за будь-якою ознакою, статті 38-й про право громадян брати участь у культурному житті держави. Крім того, він виходить за межі повноважень НСТУ, визначених Законом України "Про суспільне телебачення і радіомовлення України", який зобов'язує суспільного мовника діяти об'єктивно, рівно і без дискримінації. Відбір фактично відбувається шляхом голосування глядачів, це цілком демократична процедура, і я вважаю, що глядачам можна довіряти.

Аргументи Полякової

Сьогодні правила відбору не актуальні, не досконалі, вони ставлять у гірше становище тих, хто весь цей час працював в Україні, хто, так як я, відмовився багато років до повномасштабного вторгнення в Україну, відмовився від Росії, від російського ринку і працював виключно в Україні – така, як я, і я не одна. Ці люди також не мають права. І це порівняно з тими, хто, наприклад, виїхав з України в незаконний спосіб чи ухиляється від виконання обов'язку перед державою – такі люди можуть приймати участь у Нацвідборі. Тобто вони можуть, а я, яка залишилась і працюю тут, я не можу. Тому це неправильно, і я думаю, що це треба актуалізувати.

Я зверталася до "Суспільного" з проханням переглянути це рішення, але мені було відмовлено. Мій менеджмент пропонував провести круглий стіл, сказати, що можна зробити, як це можна зробити, але ця ініціатива залишилася проігнорованою. Тобто мені не залишають ніякого вибору, ніж вирішувати це питання через суд.

Я з повагою ставлюся до того, що "Суспільне" намагалось вдосконалити підхід до Нацвідбору, але вже минуло 12 років. Моя поїздка до Росії була один-єдиний раз, у 2015 році, і навіть це був не концерт. Це була участь у шоу, в якому я приймала участь. І мало того, після цієї поїздки я розірвала контракт, заплатила неустойку, і це шоу навіть не вийшло по телебаченню, тому що я перестала там зніматися, бо мені було все зрозуміло з ними вже тоді. І на мене тоді не впливали ті люди, які перекривали концерти, депутати чи ще хтось – це було моє свідоме рішення, вибір, який я зробила собі 12 років тому.

"Я тут плачу податки"

Якщо я не порушувала закону, то я відповідаю за власний досвід. І саме цей досвід привів мене до того, що я відмовилась від ринку 12 років тому і весь цей час працювала тільки в Україні. Я суто український артист, весь цей час працюю для свого глядача, створюю тут робочі місця, я тут плачу податки, і в 22-му році повністю перейшла на українську мову, переклала всі свої пісні і роблю десятки благодійних концертів та зборів в Україні і закордоном. Я це кажу не для того, щоб хвастатися, а для того, щоб сказати, що я така сама громадянка своєї країни, як будь-хто інший. Я хочу, щоб мої права були захищені, і не хочу нічого випрошувати…

Це ненормально, створює суспільство з подвійним дном, коли за широкими гаслами можна прикривати відсутність закону, а ознак кризи правосуддя в Україні чимало. У мене немає бажання доводити це питання до суду, але я не маю вибору. Прошу дати оцінку цій ситуації. Це питання кризи Конституції України, принципу рівності перед законом і захисту прав людини, а також допомоги у вирішенні цієї ситуації, пов'язаної з діяльністю установи, що фінансується платниками податків, такими, як я, – без судів і скандалів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Про намір побороти за участь у Нацвідборі на Євробачення-2026 Полякова оголосила 16 жовтня 2025 року. З цим приводом вона звернулася офіційно до "Суспільного", наполягаючи на перегляді правил пісенного конкурсу, адже чинні норми не допускають до відбору артистів, які бували в Росії після 2014 року.

Крім теми з Нацвідбором, Полякова згадала й давню неприємну історію з колишнім міністром культури часів Януковича, якого їй свого часу довелося "поставити на місце".

А ще співачка вперше після скандальних заяв Вадима Буряковського з'явилася на публіці разом із Машею Єфросиніною: під час фінального концерту їхнього спільного проєкту "Дорослі дівчата" в Одесі подруги пожартували над ситуацією та влаштували невеликий перформанс.