Полякову спіймали за руки з росіянином: співачка втрапила в скандал (фото)

Українська співачка Оля Полякова опинилася в центрі гучного скандалу через публічну взаємодію з російським виконавцем на музичному фестивалі в Латвії. Поява артистки в компанії "хорошого росіянина" викликала хвилю обурення в мережі, змусивши організаторів терміново видалити компрометувальне відео.

Поштовхом для обурення українців став ролик із фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala 2026, який з'явився на офіційній сторінці заходу в Instagram. У кадрі Полякова мило прогулювалася коридором за руки з російським співаком Сергієм Григор'євим-Апполоновим (виступає під псевдонімом Grey Wiese). Хоча після шквалу критичних коментарів відео швидко прибрали, користувачі вже встигли зафіксувати інцидент.

Співачка Оля Полякова із Сергієм Григор'євим-Апполоновим Фото: скриншот

Суть скандалу

Суспільство обурив той факт, що артистка продемонструвала дружні стосунки з людиною, яка роками уникає прямого засудження російської агресії. Григор'єв-Апполонов — родич соліста "Іванушки International", який тривалий час живе у Європі, а після повномасштабного вторгнення обмежується абстрактними закликами "за мир", товаришує з Ксенією Собчак і не називає РФ агресором.

Відео дня

У коментарях українці висловили жорстке розчарування:

"Полякова остаточно пробила дно. Ще не так давно розповідала, яка вона патріотка";

"З Сергієм, який на німецькому каналі давав інтерв'ю і на питання про війну відповів "не все так однозначно"… Хлопці гинуть, вона з росіянами дружить";

"Полякова – розчарування".

Особливе обурення викликав контраст із виступом співачки на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Там Полякова емоційно наголошувала на своєму патріотизмі та скаржилася, що "Суспільне" не дає їй змоги представити Україну на Євробаченні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Співачка образилась на свої невдалі фото у КМДА.

Оля Полякова відповіла тим, хто сміється над її "старим" обличчям.

Крім того, ведуча Маша Єфросиніна та співачка Оля Полякова вперше з'явилися разом на публіці в Одесі після скандальних заяв Вадима Буряковського.