"Без фільтрів, уколів і підтяжок": Полякова образилась на свої невдалі фото у КМДА

Українська співачка днями виступила перед парламентською ТСК щодо недопуск її до участі в Нацвідборі на Євробачення. Користувачі мережі, своєю чергою, звернули увагу на зовнішність артистки.

Публічний виступ Олі Полякової в КМДА щодо недопуску її на Євробачення через поїздку до Росії викликав шквал обговорень в медіа та соціальних мережах.

Однак юзерів в Threads зацікавила інша тема – зовнішність співачки без ретуші та фільтрів, яке поширили люди, присутні на засіданні. Реакція артистки не змусила себе чекати. Фокус розбирався в суті дискусії.

"Без фільтрів, уколів і підтяжок людина виглядає ось так", – написала користувачка "Арміна Барбер" Київ, зареєстрована під ніком @barber_girl_ua.

Оля Полякова в КМДА Фото: Threads

У коментарі до неї "прийшла" сама Полякова, а також люди, які її підтримують, зокрема зіркова психологиня Наталія Холоденко, яка нещодавно показувала свої фото в спідньому, та акторка Ольга Сумська, яка часто ділиться смачними рецептами.

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"Ви**ся? Полегшало? Ну слава Богу. Девачки, ви всі прекрасні! Світло говно! Але краса в очах того, хто дивиться!" – висловилася співачка, зібравши понад 10 тисяч вподобайок на момент публікації новини.

"Дай Боже мені мати такий перекрасили вигляд у 47 років", – пише читачка.

Обговорення зовнішності Олі Полякової Фото: Threads

"При поганому світлі всі виглядають як не в реальному житті. Полякова виглядає в реалі дуже добре, навіть краще, ніж вам хотілось би", – пише Холоденко.

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"Цікаво, з якою метою ви опублікували це фото? Очевидно, невдалий ракурс, світло. Яка ціль? Обісрати? Самоствердитися таким чином? Чи може якесь полегшення відчуваєте?" – втрутилась у дискусію Сумська.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Співачка повідомила у соцмережах про намір взяти участь у Нацвідборі на Євробачення-2026. З цього приводу вона звернулася офіційним листом до "Суспільного" з проханням переглянути правила конкурсу, оскільки нинішні вимоги не допускають до відбору артистів, які їздили до Росії після 2014 року.

Оля Полякова розповіла неприємну історію, пов'язану з ексміністром культури часів Януковича, якого їй свого часу довелося "поставити на місце".

Також варто згадати, що ведуча Маша Єфросиніна та Полякова вперше показалися разом на публіці в Одесі – уже після гучних заяв Вадима Буряковського. На завершальному концерті їхнього спільного проєкту "Дорослі дівчата" подруги перетворили ситуацію на жарт, влаштувавши невеликий перформанс зі сцени.