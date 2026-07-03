Вишневий пиріг, від якого не поправляються: рецепт від Ольги Сумської
Народна артистка України поділилася в Instagram рецептом низькокалорійного вишневого пирога, приготованого на основі вівсяних висівок.
59-річна Ольга Сумська продовжує поповнювати власну добірку рецептів страв, які не шкодять фігурі. Цього разу вона вирішила переробити класичний рецепт вишневого пирога, прибравши з нього борошно та цукор. За словами зірки екрану, експеримент вдався – десерт вийшов смачним, попри відсутність традиційних інгредієнтів. Як готувати, – читайте у матеріалі Фокусу.Важливо
Вишневий пиріг: інгредієнти
Основу пирога Сумська готує з вершкового масла, вівсяних висівок, яєчних жовтків та густої сметани. Замість цукру вона використовує ерітрітол, а замість борошна – саме висівки, які надають тісту текстуру, схожу на пісочну.
До складу також входять розпушувач, гашений лимонним соком, крохмаль і трохи ванілі. Білки актриса не викидає – вони знадобляться пізніше для безе.
Спосіб приготування
Жовтки актриса змішує з висівками та розм'якшеним маслом, після чого додає сметану, дрібку солі, ерітрітол за смаком та погашений лимонним соком розпушувач. У результаті має вийти м'яка, злегка жирна маса, схожа на пісочне тісто.
Начинка та випікання
Для начинки вишні (кісточки видаляються заздалегідь) розтирають товкачем до консистенції пюре, змішують з ерітрітолом і крохмалем та проварюють кілька хвилин до загустіння.
Готове тісто розподіляють руками по деку, застеленому пергаментом, зверху рівномірно викладають вишневу масу. Корж випікають при 160 градусах до легкого рум'янцю.
Безе замість глазурі
Завершальний штрих – повітряне безе. Чотири яєчні білки збивають з ерітрітолом та лимонним соком до стійких піків, після чого викладають зверху на гарячий корж із вишнями. Пиріг повертають у духовку ще на кілька хвилин – доки безе не підрум'яниться. Подавати десерт актриса радить теплим, нарізаним на шматочки.
Орієнтовна харчова цінність
Калорійність: 300-320 ккал.
- Білки: 9 г;
- Жири: 18 г;
- Вуглеводи: 25-27 г.
Час приготування
- Підготовка (заміс тіста, начинка): 30-40 хв.
- Випікання: 20-30 хв (корж), 4 хв (безе), того 25-35 хвилин;
- Загальний час: близько 1 години.
Кількість порцій
Рецепт розрахований на одне деко пирога – приблизно 8 порцій.
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