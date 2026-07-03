Вишневий пиріг, від якого не поправляються: рецепт від Ольги Сумської

Народна артистка України поділилася в Instagram рецептом низькокалорійного вишневого пирога, приготованого на основі вівсяних висівок.

59-річна Ольга Сумська продовжує поповнювати власну добірку рецептів страв, які не шкодять фігурі. Цього разу вона вирішила переробити класичний рецепт вишневого пирога, прибравши з нього борошно та цукор. За словами зірки екрану, експеримент вдався – десерт вийшов смачним, попри відсутність традиційних інгредієнтів. Як готувати, – читайте у матеріалі Фокусу.

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Вишневий пиріг: інгредієнти

Основу пирога Сумська готує з вершкового масла, вівсяних висівок, яєчних жовтків та густої сметани. Замість цукру вона використовує ерітрітол, а замість борошна – саме висівки, які надають тісту текстуру, схожу на пісочну.

Рецепт вишневого пирога від Ольги Сумської Фото: Instagram

До складу також входять розпушувач, гашений лимонним соком, крохмаль і трохи ванілі. Білки актриса не викидає – вони знадобляться пізніше для безе.

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Спосіб приготування

Жовтки актриса змішує з висівками та розм'якшеним маслом, після чого додає сметану, дрібку солі, ерітрітол за смаком та погашений лимонним соком розпушувач. У результаті має вийти м'яка, злегка жирна маса, схожа на пісочне тісто.

Начинка та випікання

Для начинки вишні (кісточки видаляються заздалегідь) розтирають товкачем до консистенції пюре, змішують з ерітрітолом і крохмалем та проварюють кілька хвилин до загустіння.

Основу пирога Сумська готує з вершкового масла Фото: Instagram

Готове тісто розподіляють руками по деку, застеленому пергаментом, зверху рівномірно викладають вишневу масу. Корж випікають при 160 градусах до легкого рум'янцю.

Безе замість глазурі

Завершальний штрих – повітряне безе. Чотири яєчні білки збивають з ерітрітолом та лимонним соком до стійких піків, після чого викладають зверху на гарячий корж із вишнями. Пиріг повертають у духовку ще на кілька хвилин – доки безе не підрум'яниться. Подавати десерт актриса радить теплим, нарізаним на шматочки.

Орієнтовна харчова цінність

Калорійність: 300-320 ккал.

Білки: 9 г;

Жири: 18 г;

Вуглеводи: 25-27 г.

Час приготування

Підготовка (заміс тіста, начинка): 30-40 хв.

Випікання: 20-30 хв (корж), 4 хв (безе), того 25-35 хвилин;

Загальний час: близько 1 години.

Кількість порцій

Рецепт розрахований на одне деко пирога – приблизно 8 порцій.

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