Найкращий рецепт з кабачків від Соломії Вітвіцької: пальчики оближеш (фото, відео)
Відома телеведуча поділилася зі своїми підписниками простим рецептом сезонної закуски з кабачків. 46-річна зірка екрану записала відео з покроковим приготуванням страви.
Соломія Вітвіцька розказала, як смачно приготувати кабачки, щоб нагодувати всю родину. Покроковий рецепт вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Як приготувати закуску, – читайте у матеріалі Фокусу.
За словами ведучої, кабачки потрібно нарізати кусочками, приправити сіллю, перцем і паприкою, після чого обваляти в борошні.
За бажанням до суміші спецій можна додати сушений часник і куркуму. Підготовлені шматочки викладають на деко й запікають 40 хвилин при температурі 180 градусів.Важливо
"Сезон кабачків відкрито. І ділюсь цікавим рецептом швидкого гарніру чи закуски", – зазначила Вітвіцька в підписі до відео.
Готові кабачки телеведуча радить посипати тертим сиром. Вона використала будз і гауду, втім підійде будь-який улюблений вид. Окремо готується соус: йогурт, сметана або майонез змішують із зеленню, часником і гірчицею.
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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Соломія Вітвіцька раніше зізналася, чому її чоловік-військовий періодично відпочиває в Карпатах.
- Ведуча, яка чекає первістка від Олексія Ситайла, розповіла про стать її майбутньої дитини.
Також зірка телебачення перенесла операцію і тепер закликає інших не зволікати з турботою про власне здоров'я.