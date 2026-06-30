Найкращий рецепт з кабачків від Соломії Вітвіцької: пальчики оближеш (фото, відео)

Відома телеведуча поділилася зі своїми підписниками простим рецептом сезонної закуски з кабачків. 46-річна зірка екрану записала відео з покроковим приготуванням страви.

Соломія Вітвіцька розказала, як смачно приготувати кабачки, щоб нагодувати всю родину. Покроковий рецепт вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Як приготувати закуску, – читайте у матеріалі Фокусу.

За словами ведучої, кабачки потрібно нарізати кусочками, приправити сіллю, перцем і паприкою, після чого обваляти в борошні.

Рецепт кабачків від Соломії Вітвіцької Фото: Instagram Рецепт кабачків від Соломії Вітвіцької Фото: Instagram

За бажанням до суміші спецій можна додати сушений часник і куркуму. Підготовлені шматочки викладають на деко й запікають 40 хвилин при температурі 180 градусів.

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За бажанням до суміші спецій можна додати сушений часник і куркуму Фото: Instagram За бажанням до суміші спецій можна додати сушений часник і куркуму Фото: Instagram

"Сезон кабачків відкрито. І ділюсь цікавим рецептом швидкого гарніру чи закуски", – зазначила Вітвіцька в підписі до відео.

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Готові кабачки телеведуча радить посипати тертим сиром. Вона використала будз і гауду, втім підійде будь-який улюблений вид. Окремо готується соус: йогурт, сметана або майонез змішують із зеленню, часником і гірчицею.

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