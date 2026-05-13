Вагітна Вітвіцька розсекретила стать своєї дитини від військового (відео)

45-річна українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка вагітна первістком від свого нареченого-воїна Олексія Ситайла, розсекретила стать майбутнього малюка.

Зірка екрану влаштувала гендер-паті прямо на роботі в офісі та поділилася відео в Instagram.

Вітвіцька розкрила стать дитини

"На кого ми чекаємо? Хлопчик чи дівчинка? Дивись у прямому ефірі", — написала Соломія.

У відео Вітвіцька зізналася, що більше хоче дівчинку, адже: "Для дівчинки у нас вже є ім'я, а ось з хлопчиком буде набагато складніше".

Втім, коли майбутня мама розрізала торт, блакитний колір його начинки вказав, що в пари буде син.

"Юху. Дякую, Кохана!" — написав у коментарях Ситайло.

Вітвіцька розкрила стать дитини

Вітвіцька виходить заміж

У лютому 2024 року зірка оголосила, що перебуває у стосунках з Олексієм Ситайлом. А до цього вже ходили чутки про її нові стосунки. Через рік військовий освідчився коханій у горах.

Відео дня

Відомо, що Ситайло вже був одружений та виховує сина. Після початку великої війни суддя мобілізувався, ставши на захист України.

Раніше Соломія казала, що вони не поспішають одружуватися та влаштовувати гучні святкування під час війни.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Соломія Вітвіцька, яка нещодавно повідомила, що чекає на первістка від свого нареченого-воїна Олексія Ситайла, опинилася у весняному Буковелі.

Ведуча прокоментувала відпочинок чоловіка-військового в Карпатах.

Крім того, зірка телебачення пережила операцію та радить людям вчасно доглядати за своїм здоров'ям.