45-річна Вітвіцька, яка завагітніла від військового, відпочиває в Карпатах (фото)
45-річна українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка нещодавно повідомила, що чекає на первістка від свого нареченого-воїна Олексія Ситайла, опинилася у весняному Буковелі.
Зірка екрану одягла смугасте плаття та ніжно тримала свій помітно округлий животик, показавши "вагітні" кадри в Instagram (solomiyavitvitska).
"Хочеться проживати на повну кожну мить кожного дня. Особливо в такий фантастичний період мого життя", — написала Вітвіцька.
Вітвіцька виходить заміж
У лютому 2024 року телеведуча оголосила, що перебуває у стосунках з Олексієм Ситайлом. А до цього вже ходили чутки про нові стосунки Вітвіцької. Через рік військовий освідчився коханій у Карпатах.
Відомо, що Ситайло вже був одружений. Чоловік виховує сина. Після початку великої війни суддя мобілізувався до лав ЗСУ.
Раніше Вітвіцька казала, що вони не поспішають одружуватися, адже під час війни в Україні недоречно влаштовувати гучні святкування.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Соломія Вітвіцька прокоментувала відпочинок чоловіка-військового в Карпатах.
- Зірка телебачення пережила операцію та радить людям вчасно доглядати за своїм здоров'ям.
Крім того, телеведуча показала, як пройшло побачення з її нареченим-військовим, капітаном ЗСУ Олексієм Ситайлом на виставці українського мистецтва Ukraine WOW.