45-летняя Витвицкая, которая забеременела от военного, отдыхает в Карпатах (фото)

45-летняя украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая недавно сообщила, что ждет первенца от своего жениха-воина Алексея Ситайло, оказалась в весеннем Буковеле.

Звезда экрана надела полосатое платье и нежно держала свой заметно округлый животик, показав "беременные" кадры в Instagram (solomiyavitvitvitska).

"Хочется проживать на полную каждую минуту каждого дня. Особенно в такой фантастический период моей жизни", — написала Витвицкая.

Соломия Витвицкая Фото: Instagram

Витвицкая выходит замуж

В феврале 2024 года телеведущая объявила, что находится в отношениях с Алексеем Ситайлом. А до этого уже ходили слухи о новых отношениях Витвицкой. Через год военный сделал предложение любимой в Карпатах.

Известно, что Ситайло уже был женат. Мужчина воспитывает сына. После начала большой войны судья мобилизовался в ряды ВСУ.

Ранее Витвицкая говорила, что они не спешат жениться, ведь во время войны в Украине неуместно устраивать громкие празднования.

Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло Фото: Instagram/Solomiya Vitvitska

