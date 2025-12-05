Ведущая Соломия Витвицкая пережила операцию: что произошло (фото)

Украинская журналистка и телеведущая Соломия Витвицкая сообщила, что перенесла операцию на носовой перегородке. Она призналась, что долго не решалась рассказать об этом, однако решила поделиться опытом, чтобы помочь тем, кто имеет подобные проблемы со здоровьем.

По словам Соломии, много лет она страдала от существенного искривления носовой перегородки — гребня и вывиха хряща, что, вероятно, стало следствием детской травмы. Эти изменения вызывали частые риниты, аллергические обострения и постепенное ухудшение дыхания. Об этом Соломия Витвицкая сообщила в Instagram.

Врач, который проводил обследование, после просмотра КТ подчеркнул: "Это не о комфорте. Это о качестве вашей жизни". Именно эти слова стали решающими, и ведущая согласилась на операцию.

Соломия Витвицкая в больнице Фото: Instagram

Соломия отметила, что вмешательство прошло легко, а сейчас она находится на этапе реабилитации и с нетерпением ждет момента, когда сможет почувствовать "полное, глубокое дыхание".

Витвицкая также призвала не игнорировать сигналы организма: при хроническом насморке, постоянной заложенности и проблемах с дыханием следует обращаться к ЛОР-специалисту и делать необходимые обследования, в частности КТ.

