Ведущая Витвицкая показала поцелуи с женихом-воином в Киеве (фото)

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая показала, как прошло свидание с ее женихом-военным, капитаном ВСУ Алексеем Ситайло на выставке украинского искусства Ukraine WOW.

В Instagram знаменитость показала романтические кадры с избранником, на которых они целовались и позировали на инсталляции пруда с кувшинками. Также влюбленные держались за руки среди колосков.

Соломия Витвицкая с женихом Фото: Инстаграм solomiyavitvitska

Для свидания в Киеве Соломия выбрала макси-юбку плиссе шоколадного цвета и коричневый свитшот. В частности, пара позировала в инсталляции знаменитого Тоннеля влюбленных на Ровенщине.

Соломия Витвицкая с женихом Фото: Инстаграм solomiyavitvitska

"Спасибо за поддержку и объятия", — обратилась телеведущая к любимому.

Соломия Витвицкая Фото: Инстаграм solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая выходит замуж

По словам самой звезды экрана, пока они с Алексеем не спешат жениться. Обрученные считают, что во время войны в Украине неуместно устраивать громкие празднования.

"Уже как месяц это самый популярный вопрос, который постоянно слышим от всех вокруг. Думаем, что как-то сейчас не до громких гуляний", — говорила журналистка.

В феврале 2024 года Витвицкая объявила, что находится в отношениях с Ситайлом. А до этого уже ходили слухи об этих отношениях, которые не подтверждались. Через год военный сделал предложение телеведущей в горах.

Ситайло уже был женат. Он воспитывает сына. После начала полномасштабной войны в Украине судья мобилизовался в ряды ВСУ.

