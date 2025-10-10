Ведуча Вітвіцька показала поцілунки з нареченим-воїном у Києві (фото)

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька показала, як пройшло побачення з її нареченим-військовим, капітаном ЗСУ Олексієм Ситайлом на виставці українського мистецтва Ukraine WOW.

В Instagram знаменитість показала романтичні кадри з обранцем, на яких вони цілувалися та позували на інсталяції ставка з лататтям. Також закохані трималися за руки серед колосків.

Соломія Вітвіцька з нареченим Фото: Інстаграм solomiyavitvitska

Для побачення в Києві Соломія обрала максіспідницю плісе шоколадного кольору та коричневий світшот. Зокрема, пара позувала в інсталяції знаменитого Тунелю закоханих на Рівненщині.

Соломія Вітвіцька з нареченим Фото: Інстаграм solomiyavitvitska

"Дякую за підтримку і обійми", — звернулася телеведуча до коханого.

Соломія Вітвіцька Фото: Інстаграм solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька виходить заміж

За словами самої зірки екрану, наразі вони з Олексієм не поспішають одружуватися. Заручені вважають, що під час війни в Україні недоречно влаштовувати гучні святкування.

"Уже як місяць це найпопулярніше запитання, яке постійно чуємо від усіх довкола. Думаємо, що якось нині не до гучних гулянь", — казала журналістка.

У лютому 2024 року Вітвіцька оголосила, що перебуває у стосунках із Ситайлом. А до цього вже ходили чутки про ці стосунки, які не підтверджувалися. Через рік військовий освідчився телеведучій у горах.

Ситайло вже був одружений. Він виховує сина. Після початку повномасштабної війни в Україні суддя мобілізувався до лав ЗСУ.

