"Закриваємо сезон": Соломія Вітвіцька відпочиває з нареченим-військовим у горах (фото)
Українська телеведуча Соломія Вітвіцька вирушила на відпочинок з нареченим-військовим Олексієм Ситайлом у гори.
Засніженими кадрами журналістка поділилася у своєму Instagram 7 квітня.
"Закриваємо сезон — несподівано і так казково! Бо снігу насипало більше, ніж за увесь сезон", — написала Вітвіцька.
На фото з Карпат закохані позували на фоні засніжених гір посеред весни.
За словами самої Соломії, наразі вони з Олексієм не поспішають одружуватися. Заручені вважають, що під час війни в Україні недоречно влаштовувати гучні святкування.
"Уже як місяць це найпопулярніше запитання, яке постійно чуємо від усіх довкола. Думаємо, що якось нині не до гучних гулянь", – розповідала журналістка.
У лютому 2024 року Соломія Вітвіцька оголосила, що перебуває у стосунках із Ситайлом. Хоча до цього вже ходили чутки про ці стосунки. Через рік військовий освідчився телеведучій у горах.
Олексій уже був одружений. Він виховує сина. Після початку повномасштабної війни в Україні Ситайло, який був суддею, мобілізувався до лав ЗСУ.
Коханий Соломії Вітвіцької родом із Житомирської області. Він має юридичну освіту та працював суддею Середино-Будського районного суду Сумської області.
Нагадаємо, Соломія Вітвіцька показала селфі з нареченим.
Також Фокус писав про заручини Соломії Вітвіцької та Олексія Ситайла на День закоханих 2025.