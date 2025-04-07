"Закриваємо сезон": Соломія Вітвіцька відпочиває з нареченим-військовим у горах (фото)

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька вирушила на відпочинок з нареченим-військовим Олексієм Ситайлом у гори.

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Засніженими кадрами журналістка поділилася у своєму Instagram 7 квітня.

"Закриваємо сезон — несподівано і так казково! Бо снігу насипало більше, ніж за увесь сезон", — написала Вітвіцька.

На фото з Карпат закохані позували на фоні засніжених гір посеред весни.

Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло

За словами самої Соломії, наразі вони з Олексієм не поспішають одружуватися. Заручені вважають, що під час війни в Україні недоречно влаштовувати гучні святкування.

"Уже як місяць це найпопулярніше запитання, яке постійно чуємо від усіх довкола. Думаємо, що якось нині не до гучних гулянь", – розповідала журналістка.

У лютому 2024 року Соломія Вітвіцька оголосила, що перебуває у стосунках із Ситайлом. Хоча до цього вже ходили чутки про ці стосунки. Через рік військовий освідчився телеведучій у горах.

Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло

Олексій уже був одружений. Він виховує сина. Після початку повномасштабної війни в Україні Ситайло, який був суддею, мобілізувався до лав ЗСУ.

Коханий Соломії Вітвіцької родом із Житомирської області. Він має юридичну освіту та працював суддею Середино-Будського районного суду Сумської області.

Нагадаємо, Соломія Вітвіцька показала селфі з нареченим.

Також Фокус писав про заручини Соломії Вітвіцької та Олексія Ситайла на День закоханих 2025.