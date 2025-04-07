"Закрываем сезон": Соломия Витвицкая отдыхает с женихом-военным в горах (фото)

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая отправилась на отдых с женихом-военным Алексеем Ситайло в горы.

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Заснеженными кадрами журналистка поделилась в своем Instagram 7 апреля.

"Закрываем сезон — неожиданно и так сказочно! Потому что снега насыпало больше, чем за весь сезон", — написала Витвицкая.

На фото из Карпат влюбленные позировали на фоне заснеженных гор посреди весны.

Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло

По словам самой Соломии, пока они с Алексеем не спешат жениться. Обрученные считают, что во время войны в Украине неуместно устраивать громкие празднования.

"Уже как месяц это самый популярный вопрос, который постоянно слышим от всех вокруг. Думаем, что как-то сейчас не до громких гуляний", — рассказывала журналистка.

В феврале 2024 года Соломия Витвицкая объявила, что находится в отношениях с Ситайлом. Хотя до этого уже ходили слухи об этих отношениях. Через год военный сделал предложение телеведущей в горах.

Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло

Алексей уже был женат. Он воспитывает сына. После начала полномасштабной войны в Украине Ситайло, который был судьей, мобилизовался в ряды ВСУ.

Возлюбленный Соломии Витвицкой родом из Житомирской области. Он имеет юридическое образование и работал судьей Середино-Будского районного суда Сумской области.

Напомним, Соломия Витвицкая показала селфи с женихом.

Также Фокус писал о помолвке Соломии Витвицкой и Алексея Ситайло на День влюбленных 2025.