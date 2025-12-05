Ведуча Соломія Вітвіцька пережила операцію: що сталося (фото)

Українська журналістка та телеведуча Соломія Вітвіцька повідомила, що перенесла операцію на носовій перегородці. Вона зізналася, що довго не наважувалась розповісти про це, однак вирішила поділитися досвідом, аби допомогти тим, хто має подібні проблеми зі здоров’ям.

За словами Соломії, багато років вона страждала від суттєвого викривлення носової перегородки — гребеня та вивиху хряща, що, ймовірно, стало наслідком дитячої травми. Ці зміни спричиняли часті риніти, алергічні загострення та поступове погіршення дихання. Про це Соломія Вітвіцька повідомила в Instagram.

Лікар, який проводив обстеження, після перегляду КТ наголосив: "Це не про комфорт. Це про якість вашого життя". Саме ці слова стали вирішальними, і ведуча погодилася на операцію.

Соломія Вітвіцька в лікарні Фото: Instagram

Соломія зазначила, що втручання пройшло легко, а зараз вона перебуває на етапі реабілітації та з нетерпінням чекає моменту, коли зможе відчути "повне, глибоке дихання".

Вітвіцька також закликала не ігнорувати сигнали організму: при хронічному нежитю, постійній закладеності та проблемах із диханням варто звертатися до ЛОР-спеціаліста та робити необхідні обстеження, зокрема КТ.

