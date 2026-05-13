Беременная Витвицкая рассекретила пол своего ребенка от военного (видео)
45-летняя украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая беременна первенцем от своего жениха-воина Алексея Ситайло, рассекретила пол будущего малыша.
Звезда экрана устроила гендер-пати прямо на работе в офисе и поделилась видео в Instagram.
"Кого мы ждем? Мальчик или девочка? Смотри в прямом эфире", — написала Соломия.
В видео Витвицкая призналась, что больше хочет девочку, ведь: "Для девочки у нас уже есть имя, а вот с мальчиком будет намного сложнее".
Впрочем, когда будущая мама разрезала торт, голубой цвет его начинки указал, что у пары будет сын.
"Юху. Спасибо, Любимая!" — написал в комментариях Ситайло.
Витвицкая выходит замуж
В феврале 2024 года звезда объявила, что находится в отношениях с Алексеем Ситайлом. А до этого уже ходили слухи о ее новых отношениях. Через год военный сделал предложение любимой в горах.
Известно, что Ситайло уже был женат и воспитывает сына. После начала большой войны судья мобилизовался, став на защиту Украины.
Ранее Соломия говорила, что они не спешат жениться и устраивать громкие празднования во время войны.
