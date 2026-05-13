Беременная Витвицкая рассекретила пол своего ребенка от военного (видео)

45-летняя украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая беременна первенцем от своего жениха-воина Алексея Ситайло, рассекретила пол будущего малыша.

Звезда экрана устроила гендер-пати прямо на работе в офисе и поделилась видео в Instagram.

Витвицкая раскрыла пол ребенка

"Кого мы ждем? Мальчик или девочка? Смотри в прямом эфире", — написала Соломия.

В видео Витвицкая призналась, что больше хочет девочку, ведь: "Для девочки у нас уже есть имя, а вот с мальчиком будет намного сложнее".

Впрочем, когда будущая мама разрезала торт, голубой цвет его начинки указал, что у пары будет сын.

"Юху. Спасибо, Любимая!" — написал в комментариях Ситайло.

Витвицкая раскрыла пол ребенка

Витвицкая выходит замуж

В феврале 2024 года звезда объявила, что находится в отношениях с Алексеем Ситайлом. А до этого уже ходили слухи о ее новых отношениях. Через год военный сделал предложение любимой в горах.

Відео дня

Известно, что Ситайло уже был женат и воспитывает сына. После начала большой войны судья мобилизовался, став на защиту Украины.

Ранее Соломия говорила, что они не спешат жениться и устраивать громкие празднования во время войны.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Соломия Витвицкая, которая недавно сообщила, что ждет первенца от своего жениха-воина Алексея Ситайло, оказалась в весеннем Буковеле.

Ведущая прокомментировала отдых мужа-военного в Карпатах.

Кроме того, звезда телевидения пережила операцию и советует людям вовремя ухаживать за своим здоровьем.