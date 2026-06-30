Лучший рецепт из кабачков от Соломии Витвицкой: пальчики оближешь (фото, видео)

Известная телеведущая поделилась со своими подписчиками простым рецептом сезонной закуски из кабачков. 46-летняя звезда экрана сняла видео с пошаговым приготовлением блюда.

Соломия Витвицкая рассказала, как вкусно приготовить кабачки, чтобы накормить всю семью. Пошаговый рецепт она опубликовала на своей странице в Instagram. Как приготовить эту закуску, — читайте в материале Фокуса.

По словам ведущей, кабачки нужно нарезать кусочками, приправить солью, перцем и паприкой, а затем обвалять в муке.

Рецепт кабачков от Соломии Витвицкой Фото: Instagram Рецепт кабачков от Соломии Витвицкой Фото: Instagram

По желанию в смесь специй можно добавить сушеный чеснок и куркуму. Подготовленные кусочки выкладывают на противень и запекают 40 минут при температуре 180 градусов.

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По желанию в смесь специй можно добавить сушеный чеснок и куркуму Фото: Instagram По желанию в смесь специй можно добавить сушеный чеснок и куркуму Фото: Instagram

"Сезон кабачков открыт. И я делюсь интересным рецептом быстрого гарнира или закуски", — отметила Витвицкая в подписи к видео.

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Готовые кабачки телеведущая советует посыпать тёртым сыром. Она использовала будз и гауду, однако подойдёт любой любимый сорт. Отдельно готовится соус: йогурт, сметана или майонез смешивают с зеленью, чесноком и горчицей.

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