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Лучший рецепт из кабачков от Соломии Витвицкой: пальчики оближешь (фото, видео)

Витвицкая поделилась рецептом кабачков
Соломия Витвицкая поделилась рецептом закуски с кабачками | Фото: Instagram

Известная телеведущая поделилась со своими подписчиками простым рецептом сезонной закуски из кабачков. 46-летняя звезда экрана сняла видео с пошаговым приготовлением блюда.

Соломия Витвицкая рассказала, как вкусно приготовить кабачки, чтобы накормить всю семью. Пошаговый рецепт она опубликовала на своей странице в Instagram. Как приготовить эту закуску, — читайте в материале Фокуса.

По словам ведущей, кабачки нужно нарезать кусочками, приправить солью, перцем и паприкой, а затем обвалять в муке.

Что приготовить из кабачков: вкусные и сытные рецепты
Рецепт кабачков от Соломии Витвицкой
Фото: Instagram
Что приготовить из кабачков: вкусные и сытные рецепты
Рецепт кабачков от Соломии Витвицкой
Фото: Instagram

По желанию в смесь специй можно добавить сушеный чеснок и куркуму. Подготовленные кусочки выкладывают на противень и запекают 40 минут при температуре 180 градусов.

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Вкусные рецепты из кабачков
По желанию в смесь специй можно добавить сушеный чеснок и куркуму
Фото: Instagram
Вкусные рецепты из кабачков
По желанию в смесь специй можно добавить сушеный чеснок и куркуму
Фото: Instagram

"Сезон кабачков открыт. И я делюсь интересным рецептом быстрого гарнира или закуски", — отметила Витвицкая в подписи к видео.

Відео дня
Вкусные рецепты из кабачков от Витвицкой
Блюдо получается очень полезным и вкусным
Фото: Instagram

Готовые кабачки телеведущая советует посыпать тёртым сыром. Она использовала будз и гауду, однако подойдёт любой любимый сорт. Отдельно готовится соус: йогурт, сметана или майонез смешивают с зеленью, чесноком и горчицей.

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Кроме того, телезвезда перенесла операцию и теперь призывает других не откладывать заботу о собственном здоровье.