Вишневый пирог, от которого не полнеют: рецепт от Ольги Сумской

Народная артистка Украины поделилась в Instagram рецептом низкокалорийного вишневого пирога, приготовленного на основе овсяных отрубей.

59-летняя Ольга Сумская продолжает пополнять свою коллекцию рецептов блюд, не вредящих фигуре. На этот раз она решила переработать классический рецепт вишневого пирога, исключив из него муку и сахар. По словам кинозвезды, эксперимент удался — десерт получился вкусным, несмотря на отсутствие традиционных ингредиентов. Как приготовить — читайте в материале Фокуса.

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Вишневый пирог: ингредиенты

Основу пирога "Сумская" готовит из сливочного масла, овсяных отрубей, яичных желтков и густой сметаны. Вместо сахара она использует эритрит, а вместо муки — именно отруби, которые придают тесту текстуру, похожую на песочную.

Рецепт вишневого пирога от Ольги Сумской Фото: Instagram

В состав также входят разрыхлитель, погашенный лимонным соком, крахмал и немного ванили. Белки актриса не выбрасывает — они пригодятся позже для безе.

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Способ приготовления

Желтки актриса смешивает с отрубями и размягчённым маслом, после чего добавляет сметану, щепотку соли, эритрит по вкусу и разведенный лимонным соком разрыхлитель. В результате должна получиться мягкая, слегка жирная масса, похожая на песочное тесто.

Начинка и выпечка

Для начинки вишни (косточки удаляются заранее) растирают толкушкой до консистенции пюре, смешивают с эритритолом и крахмалом и проваривают несколько минут до загустения.

Основу пирога Сумская готовит из сливочного масла Фото: Instagram

Готовое тесто распределяют руками по противню, застеленному пергаментом, сверху равномерно выкладывают вишневую начинку. Корж выпекают при 160 градусах до появления легкого румянца.

Безе вместо глазури

Завершающий штрих — воздушное безе. Четыре яичных белка взбивают с эритритолом и лимонным соком до устойчивых пиков, после чего выкладывают сверху на горячий корж с вишнями. Пирог возвращают в духовку ещё на несколько минут – пока безе не подрумянится. Подавать десерт актриса советует тёплым, нарезанным на кусочки.

Примерная пищевая ценность

Калорийность: 300-320 ккал.

Белки: 9 г;

Жиры: 18 г;

Углеводы: 25-27 г.

Время приготовления

Подготовка (замес теста, начинка): 30-40 мин.

Выпечка: 20-30 мин (корж), 4 мин (безе), всего 25-35 минут;

Общее время: около 1 часа.

Количество порций

Рецепт рассчитан на один противень пирога — примерно 8 порций.

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