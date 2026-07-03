Вишневый пирог, от которого не полнеют: рецепт от Ольги Сумской
Народная артистка Украины поделилась в Instagram рецептом низкокалорийного вишневого пирога, приготовленного на основе овсяных отрубей.
59-летняя Ольга Сумская продолжает пополнять свою коллекцию рецептов блюд, не вредящих фигуре. На этот раз она решила переработать классический рецепт вишневого пирога, исключив из него муку и сахар. По словам кинозвезды, эксперимент удался — десерт получился вкусным, несмотря на отсутствие традиционных ингредиентов. Как приготовить — читайте в материале Фокуса.Важно
Вишневый пирог: ингредиенты
Основу пирога "Сумская" готовит из сливочного масла, овсяных отрубей, яичных желтков и густой сметаны. Вместо сахара она использует эритрит, а вместо муки — именно отруби, которые придают тесту текстуру, похожую на песочную.
В состав также входят разрыхлитель, погашенный лимонным соком, крахмал и немного ванили. Белки актриса не выбрасывает — они пригодятся позже для безе.
Способ приготовления
Желтки актриса смешивает с отрубями и размягчённым маслом, после чего добавляет сметану, щепотку соли, эритрит по вкусу и разведенный лимонным соком разрыхлитель. В результате должна получиться мягкая, слегка жирная масса, похожая на песочное тесто.
Начинка и выпечка
Для начинки вишни (косточки удаляются заранее) растирают толкушкой до консистенции пюре, смешивают с эритритолом и крахмалом и проваривают несколько минут до загустения.
Готовое тесто распределяют руками по противню, застеленному пергаментом, сверху равномерно выкладывают вишневую начинку. Корж выпекают при 160 градусах до появления легкого румянца.
Безе вместо глазури
Завершающий штрих — воздушное безе. Четыре яичных белка взбивают с эритритолом и лимонным соком до устойчивых пиков, после чего выкладывают сверху на горячий корж с вишнями. Пирог возвращают в духовку ещё на несколько минут – пока безе не подрумянится. Подавать десерт актриса советует тёплым, нарезанным на кусочки.
Примерная пищевая ценность
Калорийность: 300-320 ккал.
- Белки: 9 г;
- Жиры: 18 г;
- Углеводы: 25-27 г.
Время приготовления
- Подготовка (замес теста, начинка): 30-40 мин.
- Выпечка: 20-30 мин (корж), 4 мин (безе), всего 25-35 минут;
- Общее время: около 1 часа.
Количество порций
Рецепт рассчитан на один противень пирога — примерно 8 порций.
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