Завтрак королевы Камиллы: с какого простого блюда начинает день монархиня

Британская королева Камилла не начинает утро с изысканных деликатесов. Есть один ингредиент, который она добавляет в завтрак.

Монархиня каждый день завтракает обычной овсяной кашей. Об этом рассказал её сын Том Паркер-Боулз в книге "Кулинария и корона", изданной в 2024 году. Однако есть один секрет — в натуральном ингредиенте, пишет издание OK.

Простой завтрак Камиллы

По словам Тома Паркера-Боулза, его мать каждый день ест обычную овсянку без всяких изысков. Единственное, что она добавляет, — ложку меда собственного производства. Пчел королевская семья держит на задней части поля в Реймилли — поместье, где Том и его сестра провели значительную часть юности.

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По его описанию, мед получается мягким и нежным на вкус, поэтому он одинаково хорошо сочетается как с чаем дарджилинг, так и с кашей или йогуртом.

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Кстати, овсянка вошла в список завтраков, рекомендованных Британским фондом сердца, благодаря высокому содержанию клетчатки, которая благотворно влияет на работу сердца.

Королева Камилла любит овсянку на завтрак Фото: Instagram

Впрочем, есть один нюанс: по имеющимся данным, Камилла готовит кашу на цельном молоке с щепоткой соли, а именно этого BHF рекомендует избегать тем, кто стремится к максимальной пользе.

Вместо этого специалисты фонда предлагают альтернативу: варить кашу на воде или обезжиренном молоке, а сладость добавлять не сахаром, а фруктами — например, бананами.

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