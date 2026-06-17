Забыла, что весь мир наблюдает: вредную привычку королевы Камиллы сняли на камеру

Королева Великобритании Камилла в королевской ложе в Аскоте забыла, что её снимают камеры, и поддалась своей вредной привычке.

Скачки в Аскоте начались вчера, 16 июня. Члены королевской семьи уединились в своих личных ложах, чтобы насладиться идеальным видом, а король Чарльз и королева Камилла прижимали бинокли к глазам, чтобы наблюдать за происходящим. Об этом пишет Hello Magazine.

Вредная привычка королевы Камиллы

В какой-то момент королева Камилла, казалось, забыла, что за ней наблюдает весь мир, когда она позволила своей дурной привычке проявиться.

Супруга короля Великобритании начала грызть ногти. Это был мимолетный момент, и она быстро вернулась к просмотру в бинокль. Это не первый раз, когда мы видим, как Её Величество делает нечто подобное. На скачках в 2024 году она также грызла ногти.

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Королева Камилла грызет ногти Фото: Hello! Magazine

Члены королевской семьи, которые грызли ногти

Принцесса Диана была известна тем, что грызла ногти, но ей наконец удалось избавиться от этой привычки навсегда. Парикмахер Сэм Макнайт, который был стилистом королевской особы, рассказывал Daily Mail, что во время одной из их фотосессий Диана только что избавилась от своей вредной привычки. "Она просто перестала грызть ногти и так гордилась тем, как они выглядят".

Говорят, что леди Ди передала эту привычку своему старшему сыну, принцу Уильяму, которого запечатлели на камеру, когда он грыз ногти.

Меган Маркл тоже когда-то поддалась этому.

"А когда дело доходит до того, что приходится грызть ногти — ну, это всё ещё случается во время турбулентного перелёта или в стрессовый день. Это не по-женски. Но, опять же, ругань — тоже. Черт возьми", — говорила супруга принца Гарри.

Неизвестно, грызет ли она ногти до сих пор.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Принцесса Уэльская может нарушить традицию ради своих детей — Джорджа, Шарлотты и Луи.

Король Чарльз III столкнулся с весьма неуважительным отношением к себе со стороны птицы.

Кроме того, королева Камилла нарушила протокол во время визита в США.