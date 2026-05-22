К деньгам: с королем Чарльзом произошел конфуз на публике (видео)

Король Чарльз III и королева Камилла имели отдельные встречи в разных городах в течение второго дня своего визита в Северную Ирландию.

Оба были в графстве Даун, королева встретилась с местными предприятиями в Гиллсборо, а король посетил приморский город Ньюкасл. Впрочем, британский монарх столкнулся с весьма неуважительным отношением к себе со стороны птички. Об этом пишет ВВС.

Король Чарльз попал в конфуз

Птичий помет попал на спину пиджака короля во время прогулки по Ньюкаслу. Этот конфуз, конечно же, зафиксировали многочисленные камеры.

"Хорошо, что это не упало мне на голову", — пошутил суверен, продолжив свой путь.

Один из присутствующих сказал Чарльзу, что это знак "удачи", и король улыбнулся. В народе также говорят, что это к деньгам.

В частности, сын покойной королевы Елизаветы II начал свой день с того, что получил VIP-билет в кино, когда присоединился к киноманам в общественном кинотеатре Ньюкасла. Затем он посетил продовольственный банк Pantry, расположенный в церкви Донарда, где похвалил волонтеров продовольственного банка и помог упаковать коробки с продуктами для нуждающихся.

Відео дня

Король Чарльз попал в конфуз

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Британская королевская семья готовится к пополнению: внучка покойной королевы Елизаветы II и племянница короля Чарльза III, принцесса Евгения, и ее муж Джек Бруксбэнк объявили, что ожидают третьего ребенка.

Король Великобритании торжественно выступил 13 мая на открытии новой сессии парламента в Вестминстерском дворце, во время своей речи упомянув об Украине.

Ранее российские пропагандисты набросились на Чарльза ІІІ после того, как монарх поддержал Украину.