В королевской семье будет пополнение: Чарльз ІІІ отреагировал (фото)

Британская королевская семья готовится к пополнению: внучка покойной королевы Елизаветы II и племянница короля Чарльза III, принцесса Евгения, и ее муж Джек Бруксбэнк объявили, что ожидают третьего ребенка.

Малыш должен родиться уже этим летом. Об этом официально сообщили на страницах монаршей семьи в соцсетях.

Принцесса Евгения беременна

О новости уже проинформирован сам Чарльз III — отмечается, что он "очень рад" пополнению в семье. У супругов сейчас есть двое сыновей — Огаст, которому пять лет, и Эрнест, которому два.

"Ее высочество принцесса Евгения и господин Джек Бруксбэнк очень рады объявить, что они ждут своего третьего ребенка этим летом", — говорится в заявлении.

Дворец также опубликовал трогательную фотографию, на которой сыновья принцессы рассматривают УЗИ-снимок будущего братика или сестрички.

Сыновья принцессы Евгении ждут братика или сестричку Фото: The Royal Family

Личная жизнь принцессы Евгении

Дочь скандального бывшего принца Эндрю и ее муж, бизнесмен Джек Бруксбэнк, поженились осенью 2018 года. В 2021 у пары родился сын Огаст, которого родные обычно называют Оги. А в мае 2023 года на свет появился Эрнест (Эрни).

Пара вместе уже около 16 лет и познакомилась на лыжном отдыхе в Вербье, Швейцария.

Принцесса Евгения с мужем Джеком Бруксбэнком Фото: Instagram/Princess Eugenie

