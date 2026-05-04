В королевской семье будет пополнение: Чарльз ІІІ отреагировал (фото)
Британская королевская семья готовится к пополнению: внучка покойной королевы Елизаветы II и племянница короля Чарльза III, принцесса Евгения, и ее муж Джек Бруксбэнк объявили, что ожидают третьего ребенка.
Малыш должен родиться уже этим летом. Об этом официально сообщили на страницах монаршей семьи в соцсетях.
Принцесса Евгения беременна
О новости уже проинформирован сам Чарльз III — отмечается, что он "очень рад" пополнению в семье. У супругов сейчас есть двое сыновей — Огаст, которому пять лет, и Эрнест, которому два.
"Ее высочество принцесса Евгения и господин Джек Бруксбэнк очень рады объявить, что они ждут своего третьего ребенка этим летом", — говорится в заявлении.
Дворец также опубликовал трогательную фотографию, на которой сыновья принцессы рассматривают УЗИ-снимок будущего братика или сестрички.
Личная жизнь принцессы Евгении
Дочь скандального бывшего принца Эндрю и ее муж, бизнесмен Джек Бруксбэнк, поженились осенью 2018 года. В 2021 у пары родился сын Огаст, которого родные обычно называют Оги. А в мае 2023 года на свет появился Эрнест (Эрни).
Пара вместе уже около 16 лет и познакомилась на лыжном отдыхе в Вербье, Швейцария.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Принц Уильям и Кейт Миддлтон отпраздновали первый день рождения своего нового семейного любимца — и впервые раскрыли его имя.
- Принцесса Евгения показала шрам на спине и рассказала об операции.
Также Фокус по случаю 15-й годовщины бракосочетания будущих короля и королевы рассказывал, как Кейт встретила Уильяма.