В семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма пополнение (фото)

Принц и принцесса Уэльские празднуют первый день рождения своего нового семейного любимца — и впервые раскрыли его имя.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали в социальных сетях фотографию своего нового спаниеля, рассказав, что он празднует свой первый день рождения и что его зовут Отто.

Новый член семьи Кейт Миддлтон

Они написали: "Добро пожаловать в семью, Отто! Сегодня у тебя 1-й день рождения" вместе с праздничными эмодзи в виде торта. Фотографию собаки сделала Кейт, поскольку он сын их другого спаниеля, Орлы, которая родила четырех щенков в прошлом мае.

Также они снялись для фотографии по случаю 43-летия Уильяма в социальных сетях в прошлом июне.

Ранее на этой неделе Уильям и Кейт поделились праздничным снимком своей семьи, которая лежит вместе на траве под солнцем, чтобы отпраздновать 15-ю годовщину свадьбы.

На новом снимке, сделанном фотографом Мэттом Портеусом в Корнуолле, пара запечатлена с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, которые отдыхают босиком во время пасхальных каникул. На снимке рядом с Уильямом появляются Орла и Отто.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми и домашними любимцами

У Уильяма и Кейт с 2020 года есть старшая собака по имени Орла, после того как их первая совместная собака, кокер-спаниель Лупо, которого им подарил на свадьбу брат Кейт, Джеймс Миддлтон, неожиданно умерла. Кейт призналась, что семья оставила себе одного из щенков Орлы.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Стало известно, что принц Уильям прошептал Кейт Миддлтон в день их свадьбы в апреле 2011 года.

Принцесса Уэльская вызвала "панику во дворце" одним конкретным решением во время планирования свадьбы.

Также Фокус по случаю 15-й годовщины бракосочетания будущих короля и королевы рассказывал, как Кейт встретила Уильяма.