Кейт Миддлтон вызвала панику во дворце перед своей свадьбой: что она сделала (видео)

Принц Уильям и принцесса Кейт поженились 29 апреля 2011 года на сказочной свадьбе в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. За незабываемым событием наблюдали королевские поклонники со всего мира.

Но, согласно новой королевской биографии, принцесса Кейт вызвала "панику во дворце" одним конкретным решением во время планирования свадьбы. Об этом пишет Marie Claire.

Паника во дворце

В своей новой книге "Уильям и Кэтрин: Новая эра монархии: Внутренняя история" королевский эксперт Рассел Майерс обсудил огромную проблему, с которой столкнулся персонал дворца во время планирования свадьбы в 2011 году.

"Придворные также были удивлены, когда Кэтрин объявила о своем желании не ехать в традиционной стеклянной карете с конной тягой, которой пользовались Диана, принцесса Уэльская, а также королева Елизавета", — поделился Майерс.

Хотя традиции были на "первом месте в ее голове", избранница Уильяма хотела современного подхода к мероприятию и считала, что она еще не была принцессой, которая бы использовала такой вид транспорта.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Cover Images

Выбрала Роллс-Ройс

Выбор принцессы Кейт прибыть на свою свадьбу "на Rolls-Royce Phantom VI 1977 года выпуска, который производитель подарил королеве на ее серебряный юбилей", очевидно, был довольно необычным.

Поскольку придворные дворца не предполагали неожиданного выбора транспорта невестой, они были возмущены.

"Это вызвало панику во дворце, где боялись, что может понадобиться альтернативное транспортное средство: в декабре 2010 года вандалы обрызгали автомобиль белой краской и разбили заднее стекло, когда [король] Чарльз и [королева] Камилла направлялись на Королевское варьете-выступление", — поделился Майерс.

Кейт Миддлтон выбрала Rolls-Royce на свадьбе

По словам королевского автора, "столичная полиция немедленно провела проверку, а также провела дополнительные инструктажи для всех офицеров, чтобы они оставались бдительными в отношении подобных протестов".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кейт Миддлтон завтракает каждое утро одинаково, а эксперты по здравоохранению объясняют, как это помогает ей оставаться стройной и здоровой.

Жена принца Уильяма выбрала комфорт во время посещения лондонской школы, отказавшись от каблуков.

Также Фокус писал, как принцесса Кэтрин описала свою первую встречу с Меган.