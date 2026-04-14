Кейт Міддлтон спричинила паніку в палаці перед своїм весіллям: що вона зробила (відео)

Принц Вільям і принцеса Кейт одружилися 29 квітня 2011 року на казковому весіллі у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. За незабутньою подією спостерігали королівські шанувальники з усього світу.

Але, згідно з новою королівською біографією, принцеса Кейт викликала "паніку в палаці" одним конкретним рішенням під час планування весілля. Про це пише Marie Claire.

Паніка в палаці

У своїй новій книзі "Вільям і Кетрін: Нова ера монархії: Внутрішня історія" королівський експерт Рассел Майєрс обговорив величезну проблему, з якою зіткнувся персонал палацу під час планування весілля у 2011 році.

"Придворні також були здивовані, коли Кетрін оголосила про своє бажання не їхати в традиційній скляній кареті з кінною тягою, якою користувалися Діана, принцеса Уельська, а також королева Єлизавета", — поділився Майєрс.

Хоча традиції були на "першому місці в її голові", обраниця Вільяма хотіла сучасного підходу до заходу і вважала, що вона ще не була принцесою, яка б використовувала такий вид транспорту.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Cover Images

Обрала Rolls-Royce

Вибір принцеси Кейт прибути на своє весілля "на Rolls-Royce Phantom VI 1977 року випуску, який виробник подарував королеві на її срібний ювілей", очевидно, був досить незвичайним.

Оскільки придворні палацу не передбачали несподіваного вибору транспорту нареченою, вони були обурені.

"Це викликало паніку в палаці, де боялися, що може знадобитися альтернативний транспортний засіб: у грудні 2010 року вандали оббризкали автомобіль білою фарбою та розбили заднє скло, коли [король] Чарльз та [королева] Камілла прямували на Королівський вар'єте-виступ", — поділився Майєрс.

Кейт Міддлтон обрала Rolls-Royce на весіллі

За словами королівського автора, "столична поліція негайно провела перевірку, а також провела додаткові інструктажі для всіх офіцерів, щоб вони залишалися пильними щодо подібних протестів".

