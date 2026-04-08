Один і той самий сніданок Кейт Міддлтон їсть щодня, щоб залишатися у формі

Принцеса Уельська снідає щоранку однаково, а експерти з охорони здоров'я пояснюють, як це може допомогти їй залишатися стрункою та здоровою.

Кажуть, що майбутня королева регулярно насолоджується кашею на початку свого дня, а експерт з харчування зазначив, що вівсянка — чудовий вибір сніданку для контролю ваги. Повільно спалювана енергія вівсянки "дозволяє Кейт бути ситою та забезпечує достатньо енергії для відвідування королівських заходів, фізичних вправ та бігу за трьома дітьми". Про це пише Express.

Сніданок Кейт Міддлтон

Принцеса відома своїм послідовним режимом фітнесу. Вівсянка "може бути чудовим паливом для тренувань, оскільки вона вивільняє енергію протягом усього тренування".

Принцеса Уельська також може насолоджуватися смузі, багатими на антиоксиданти, під час сніданку, "що допомагає їй підтримувати природний блиск та здорову шкіру", — кажуть експерти.

Поживний ранковий смузі поєднує "капусту кале, спіруліну, матчу, шпинат, ромен та чорницю разом у смачній суміші".

Експерти Healthline зазначають, що вживання вівсянки на сніданок має численні переваги для здоров'я, включаючи сприяння втраті ваги. Це "смачна їжа для сніданку, а також дуже ситна", і вона є "однією з найкорисніших зерен на землі".

Широко поширена думка, що Кейт Міддлтон підтримує активний спосіб життя за допомогою різноманітних фізичних вправ, які, як вважається, включають кардіотренування, підняття важких вантажів, їзду на велосипеді, веслування та йогу.

Кейт Міддлтон Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Інші секрети принцеси

Вона також завзято бігає, але її улюблений вид спорту — теніс, яким вона займається майже щодня. До того ж, Кейт є покровителькою Асоціації тенісу на лаун-лаун-корті та приєдналася до Роджера Федерера для гри на корті у 2023 році. Повідомлялося, що принц і принцеса Уельські мають власний тенісний корт в Анмер-Холі, їхній резиденції в Норфолку, де вона, як вважається, також тренується з дітьми.

Джуліана Леонарді, старша персональна тренерка у David Lloyd Kensington, додала: "Ключ до досягнення стрункого, підтягнутого тіла, як у принцеси Уельської, без нарощування маси, полягає у виконанні кількох повторень з невеликою вагою. Я точно вірю у силові тренування принцеси. Силові тренування мають так багато переваг: від того, щоб зробити вас стрункішими та сильнішими, до покращення щільності кісток, спалювання жиру та покращення постави".

