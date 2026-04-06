Образ за тисячі доларів: Кейт Міддлтон уперше за два роки зʼявилася на великодній службі (фото)

На честь святкування Великодня британська королівська родина зібралася на традиційній службі у каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

До короля Чарльза III та королеви Камілли вперше за два роки приєдналися Кейт Міддлтон і принц Вільям разом з дітьми — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї. А святкові кадри родини вже зʼявилися на їхніх офіційних сторінках в Instagram (theroyalfamily).

Образ Кейт Міддлтон

До каплиці Святого Георгія майбутня королева прийшла у вишуканому кремовому образі: сукні від бренду Self Portrait за 585 доларів, капелюшку в тон від juliettemillinery за 880 доларів та бежевих туфлях на підборах від Ralph Lauren. Сумочка дружини принца Вільяма коштує 473 долари.

Принцеса Шарлотта тим часом зʼявилася в бежевому пальті та блакитній спідниці-плісе.

Відео дня

А принц Вільям із синами Джорджем та Луї були у класичних костюмах з краватками.

Фото: The Royal Family

Уельські пропускали великодні служби останні два роки, адже проводили вихідні зі своїми дітьми в Норфолку. А у 2024 якраз перед тим принцеса Кетрін офіційно повідомила, що бореться з онкологією.

Фото: The Royal Family

Також на службі були присутні рідні короля Чарльза ІІІ — принцеса Анна з чоловіком і принц Едвард із сином. Святковий захід також відвідав син принцеси Анни Пітер Філліпс і його наречена, Гаррієт Сперлінг.

Водночас позбавлений звання скандальний експринц Ендрю та його родина на службі не з’явилися.

